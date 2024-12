O vice-prefeito eleito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou estar confiante na recuperação do prefeito eleito, Fuad Noman (PSD), para que o chefe do Executivo possa tomar posse no dia 1º de janeiro. Segundo Damião, não há discussões sobre um possível adiamento da cerimônia de posse.

"O regimento permite (adiar a posse), mas a gente nem comentou sobre essa possibilidade", comentou Damião. A Lei Orgânica do Município, em seu art. 106, diz que "decorridos dez dias da data fixada para a posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago".

Fuad Noman, que vem enfrentando problemas de saúde, foi internado na tarde de quinta-feira (19/12) no hospital Mater Dei para tratar de um quadro de desidratação e diarreia.

No último domingo (15/12), ele havia recebido alta para prosseguir o tratamento contra pneumonia e sinusite.

"A gente acredita na recuperação do prefeito. Estamos esperando por ele. Torcemos para que tenha alta o mais breve possível, para que ele tome posse no dia 1º junto comigo e com os vereadores", afirmou o vice-prefeito.

Damião também disse que, ao longo da semana, Fuad Noman aparentava estar bem de saúde e que eles chegaram a se reunir para discutir demandas do município.