O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou a ser hospitalizado nesta quinta-feira (19/12), no Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul da capital. Desde o período eleitoral, ele vem passando por uma série de acompanhamentos médicos.

Desta vez, o chefe do Executivo municipal deu entrada no hospital devido a um quadro de diarreia e desidratação e está fazendo exames.

Neste mês, Fuad chegou a ser internado ao ser diagnosticado com pneumonia e sinusite, mas recebeu alta no último domingo (15/12) e prosseguiu com tratamento em sua residência.

Em novembro, ele já havia sido internado devido a fortes dores nas pernas, apontadas como neuropatia periférica secundária.

No início da campanha, no meio do ano, o prefeito iniciou um tratamento contra linfoma não Hodgkin. Próximo ao fim do segundo turno, ele informou que havia se curado do câncer.

Na cerimônia de diplomação desta quinta-feira, ocorrida no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), Fuad Noman não pôde comparecer, tendo sido representado pelo procurador-geral do município, Hércules Guerra.

Ele também não esteve presente na diplomação dos vereadores, nessa quarta-feira (18/12). Segundo pessoas próximas ao prefeito, ele estava bem e não esteve presente a fim de repousar após o tratamento.