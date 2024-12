Os assessores dos deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) são alvos da Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (19/12). A corporação cumpre seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos funcionários dos parlamentares. Os assessores são suspeitos de desviar parte da cota parlamentar, destinada a cobrir as despesas do mandato.

Segundo a PF, as investigações apontam para a existência de um "esquema criminoso caracterizado pela interação entre os setores público e privado, no qual agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares".

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro, em Tocantins e no Distrito Federal. Os nomes dos assessores não foram divulgados.

Ainda segundo a PF, os assessores são suspeitos de utilizar contratos falsos com locadoras de veículos. Conforme apuração do g1, entre os indícios apontados estão transferências financeiras "sem justificativa aparente" e a prática conhecida como smurfing, estratégia que consiste em fracionar transferências irregulares em pequenos depósitos para evitar a detecção por órgãos de fiscalização.

