Luciano Hang realiza confraternização com membros do judiciário catarinense; alguns julgaram ou julgam casos em favor do empresário

O empresário bolsonarista Luciano Hang realizou um jantar em sua mansão, em Brusque, para mais de dez membros do Judiciário de Santa Catarina. Entre os presentes estavam desembargadores e juízes que julgaram e que ainda vão julgar processos envolvendo o empresário.

A desembargadora Haidée Denise Grin, que, segundo anunciado pela Folha de S.Paulo, é relatora do recurso de defesa de um professor de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, condenado a pagar R$ 20 mil a Hang por danos morais, também esteve no evento. Ele foi condenado por ter feito postagens em redes sociais consideradas difamatórias e ofensivas.

A informação sobre o evento foi revelada pelo Diário do Centro do Mundo, que alegou que outros presentes haviam dado ganho de causa ao empresário catarinense ou à sua rede de lojas em outros processos.

Os desembargadores Saul Steil e Jairo Fernandes Gonçalves, que aparecem sorrindo na foto enquanto brindam, deram ganho de causa a um pedido de resposta de Hang contra o jornal Folha de S.Paulo.

No caso de Steil, uma matéria que informava a existência de um relatório elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre o empresário não pôde ser confirmada, já que a Abin negou a existência de tal documento. Contudo, integrantes da própria agência, da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), à época comandado pelo General Augusto Heleno, e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) confirmaram a veracidade da informação.

Já Gonçalves argumentou que uma matéria sobre empresas bancando disparos maciços de mensagens com conteúdo contrário ao Partido dos Trabalhadores nas redes sociais, algo que é condenado pela legislação eleitoral, não deu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O desembargador Stephan Klaus Radloff é um entusiasta dos pensamentos do astrólogo e filósofo de extrema-direita Olavo de Carvalho, interagindo com comentários e reações a postagens. Olavo de Carvalho, que morreu em 2022, era conhecido por suas ofensas a adversários políticos, principalmente da esquerda, por seus comentários que negavam a existência da COVID-19 e por cogitar que a Terra seja plana.

Também estiveram presentes os desembargadores José Everaldo Silva, Túlio José Moura Pinheiro, Ernani Guetten de Almeida (ex-procurador do Ministério Público de Santa Catarina), Gilberto Gomes de Oliveira, André Carvalho (ex-procurador do MP-SC) e Jairo Fernandes Gonçalves, além dos juízes Sérgio Agenor de Aragão e Leandro Passig Mendes.