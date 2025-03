Dom Walmor, arcebispo de BH, lamenta morte de Fuad

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo publicou uma nota para manifestar pesar pela morte do prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (25/3). O chefe do executivo belo-horizontino faleceu em decorrência de complicações do Linfoma não-Hodgkin.

Fuad Noman assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte em 2022, após a renúncia de Alexandre Kalil (PSD), e foi reeleito em 2024. A morte foi comunicada pela Prefeitura de Belo Horizonte. "É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data", diz a nota (Confira abaixo a nota completa).

Fuad estava afastado do comando da prefeitura desde 3 de janeiro para tratamento de saúde. Inicialmente, foi hospitalizado para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda, mas teve a licença prorrogada seis vezes consecutivas. Nos últimos meses, passou por diferentes internações, enfrentando dores nas pernas, sinusite, pneumonia, diarreia e desidratação. Ao longo do tratamento, chegou a ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Diagnosticado com um Linfoma não Hodgkin, Fuad chegou a comemorar a remissão da doença pouco antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Ele deixa a esposa, Mônica Drummond, dois filhos e quatro netos.

Relembre o estado de saúde

Esta era a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, esta feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Confira a nota da Arquidiocese de BH na íntegra

“O falecimento do prefeito Fuad Noman, que bravamente lutou pela vida, desde o diagnóstico do câncer, entristece seus familiares, amigos e tantos belo-horizontinos. Mesmo em tratamento e já idoso, o prefeito Fuad empreendeu esforços para participar das eleições, sonhando em contribuir com a cidade. Testemunhou assim a perseverança, que deve ser cultivada sempre, por todos nós. Uno-me solidariamente aos familiares do prefeito Fuad Noman, aos seus amigos, para suplicar a Jesus – Cristo Rei que acolha o prefeito na infinita misericórdia de Deus".

