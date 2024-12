O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu alta do Hospital Mater Dei, na capital mineira, nesta segunda-feira (23/12), após ter sido internado com quadro de diarreia e sangramento intestinal na última quinta-feira (19/12). O tratamento fisioterápico seguirá em casa, onde será acompanhado pelos médicos.





O prefeito vem passando por uma série de tratamentos de saúde nos últimos meses. Ainda no início da campanha eleitoral, Fuad Noman anunciou o tratamento de um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático, que teve a cura anunciada já próximo ao final do segundo turno.





Posteriormente, em 23 novembro, ele chegou a ser internado devido a dores fortes nas pernas, decorrentes de uma sequela do tratamento oncológico que foi realizado. Os médicos deram alta para ele no dia 28 daquele mês. Já em dezembro, ele chegou a ser internado por pneumonia e sinusite, tendo alta cerca de uma semana depois.





A posse do prefeito está marcada para o dia 1º de janeiro, junto ao vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e os vereadores eleitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia