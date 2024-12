O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), deixou neste domingo (22/12) a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em que estava internado. Segundo boletim médico divulgado pela rede Mater Dei, o chefe do Executivo Mineiro teve uma melhora clínica do seu quadro de diarreia e sangramento intestinal e apresenta todos os sinais vitais normalizados.

O documento assinado pelos médicos Enaldo Melo de Lima e Anselmo Dornas Moura confirma que o prefeito foi transferido para um quarto. Fuad vai seguir em cuidados hospitalares, e a expectativa é que ele tenha alta nos próximos dias.

O prefeito da capital mineira está passando pela terceira hospitalização em menos de um mês. Fuad está internado desde a tarde de quinta-feira (19/12), e desde sexta-feira já não apresenta sangramentos intestinais. Ainda de acordo com os médicos, o quadro se deu em razão do uso de um anticoagulante oral.

Aos 77 anos, o prefeito passa por uma série de complicações na saúde neste ano. No início de julho, o prefeito anunciou que passava por um tratamento de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático (parte vital do sistema imunológico) e que se espalha de maneira ordenada. Na época, Fuad decidiu se manter no cargo e na corrida eleitoral mesmo fazendo quimioterapia.

Pouco depois de ser reeleito prefeito para os próximos quatro anos, vencendo a eleição com mais de 670 mil votos, Fuad foi internado em um hospital da rede Mater Dei no dia 23 de novembro para tratar de fortes dores nas pernas decorrentes de uma neuropatia periférica, sequela do tratamento oncológico. Ele recebeu alta no dia 28 de novembro.

Em menos de 15 dias, Fuad voltou a dar entrada no hospital, dessa vez para tratar de um quadro de pneumonia e sinusite. O prefeito ficou cerca de uma semana internado, passou por tratamento venoso e fisioterapia respiratória. Durante esses dias ele também passou por uma reavaliação oncológica que havia confirmado a remissão completa do câncer. Ele recebeu alta no dia 15 de dezembro.