O podcast ‘Política EM Pauta’, desta sexta-feira (20/12), discutiu os principais temas que movimentaram o poder em Minas Gerais ao longo da semana. A edição teve como temas principais a votação do orçamento do governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa (ALMG); a aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) no Senado; e a diplomação dos vereadores eleitos na capital mineira.





Apresentado pelos repórteres da editoria de Política do Estado de Minas Alessandra Mello e Bernardo Estillac e com a participação da jornalista, cientista política e colunista Bertha Maakaroun, o programa trouxe informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no Youtube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.





No primeiro bloco, os jornalistas discutem a votação do orçamento enviado por Zema ao parlamento com previsão de déficit de R$ 8,6 bilhões. A retomada da contribuição à previdência militar e a redução nos cortes ao Poder Judiciário foram avaliados.





No segundo bloco, o tema foi a grande articulação política que culminou na aprovação do Propag. O futuro do projeto, a adequação de Minas Gerais ao programa e a disputa pelos méritos da criação do plano foram avaliados no podcast.





No terceiro e último bloco, o tema foi a diplomação dos candidatos eleitos em Belo Horizonte. A cerimônia contou com a participação dos 41 vereadores que tomarão posse em janeiro e do vice-prefeito eleito Álvaro Damião (União Brasil), mas não contou com o prefeito Fuad Noman (PSD), que voltou a ter complicações de saúde.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia