O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), entrou em licença médica a partir deste sábado (4/1). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a princípio, o afastamento será de 15 dias, por causa de uma pneumonia. Ele foi internado nessa sexta-feira (3/1), com um quadro de insuficiência respiratória aguda.





Segundo nota enviada à imprensa pela PBH, a licença acontece conforme atestado médico emitido pelo Dr. Enaldo Melo de Lima, para tratamento de pneumonia. Neste período de ausência de Fuad, o vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), assume interinamente o comando do Executivo municipal.

Na tarde deste sábado, um novo boletim médico atualizou o quadro de saúde de Noman. De acordo com o documento, exames radiológicos apontaram uma pneumonia. O prefeito recebeu assistência ventilatória e foi submetido a exames no Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul da capital.

A equipe médica disse também que Fuad está em processo de melhora dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por tempo indeterminado.





Histórico de internações

Esta é a quarta internação de Fuad Noman em 40 dias. Ele já havia sido hospitalizado em 19 de dezembro, quando apresentou diarreia e sangramento intestinal, tendo recebido alta após quatro dias. Antes disso, em 6 de dezembro, o prefeito foi internado por pneumonia e sinusite, recebendo alta no dia 14 do mesmo mês, depois de passar por sessões de fisioterapia motora e respiratória.

O histórico de internações do prefeito também inclui um episódio em 23 de novembro, quando foi internado com dores intensas nas pernas, decorrentes de sequelas de um tratamento oncológico realizado ao longo de 2024. Na ocasião, Fuad permaneceu hospitalizado por cinco dias antes de receber alta.

Quem vai ficar no lugar de Fuad?

Enquanto Noman está de licença médica, o vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), ficará à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Antes da vida política, o atual mandatário tornou-se conhecido sobretudo pelo jornalismo esportivo em Minas Gerais. O profissional da comunicação atua como repórter e apresentador em rádios e emissoras de televisão – como TV Alterosa, Itatiaia e Record – há mais de 25 anos. Ao longo da carreira jornalística, trabalhou em cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América.

Na política, Damião obteve seu primeiro mandato como vereador de Belo Horizonte de 2017 a 2020. Foi reeleito para o mandato seguinte na Câmara Municipal, entre 2021 e 2024, com quase 13 mil votos, sendo o quinto vereador mais votado da capital mineira. Ele exerceu o cargo de 2º vice-presidente da Mesa Diretora da Casa.

Em 2014, Álvaro criou o Instituto Bacana Demais, organização sem fins lucrativos voltada para crianças, jovens e idosos, onde realiza atividades e oferece serviços gratuitos nas áreas do esporte, da educação, da cidadania, da cultura, do lazer e do meio ambiente. A instituição também oferece atendimento e suporte psicológico gratuito.

No último ano, o vice-prefeito se juntou ao chefe do Executivo de Belo Horizonte para concorrer pela coligação BH Sempre em Frente, integrada por Solidariedade, União Brasil, Partido da Renovação Democrática (PRD), Partido Social Democrático (PSD), Agir, Avante e pela Federação PSDB Cidadania (Partido da Social Democracia Brasileira e Cidadania).

Nos últimos dias, principalmente a partir da primeira internação de Fuad Noman, em 23 de novembro, Álvaro se posicionou como um porta-voz do prefeito à imprensa durante as internações e nas cerimônias oficiais, como a diplomação e a posse.

Empossado como novo secretário municipal de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Damião atuou para tentar eleger o vereador Bruno Miranda, líder do PDT, como presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. No entanto, a vitória ficou com Juliano Lopes (Podemos).

(Com Pedro Cerqueira)