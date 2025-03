Apaixonado por BH, Fuad se declarou à capital durante campanha 

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que morreu na manhã desta quarta-feira (26/3), era um apaixonado pela cidade que passou a administrar em março de 2022. Na reta final da campanha de reeleição à prefeitura, Fuad declarou seu amor pela capital, em entrevista ao Estado de Minas.





Fuad estava internado no Hospital Mater Dei desde 3 de janeiro e teve uma parada cardiorrespiratória na noite dessa terça-feira (25/3).





"Belo Horizonte é a cidade em que nasci, é a cidade que eu amo, que eu estudei, em que cresci e quero ficar aqui até morrer. Quero ficar aqui até o último dia da minha vida porque é a cidade que me dá prazer, me dá conforto e alegria. É a cidade da minha família, onde meus pais estão enterrados, onde eu me sinto dentro de casa”, disse na ocasião.





Vida longe de BH

O prefeito nasceu em Belo Horizonte, em 30 de junho de 1947, mas se formou bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e fez carreira no Banco Central e Banco do Brasil. Depois, passou a ocupar cargos públicos na gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), eleito em 1994. Ainda no exercício de cargos por trás dos holofotes da política eleitoral, ele foi consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) no governo de Cabo Verde.





O retorno às Minas Gerais, após longa jornada no Planalto Central com passagem pela África Insular, se deu a partir do pouso tucano no governo estadual. Na passagem iniciada com Aécio Neves (PSDB) em 2003 e prosseguida em mais um mandato com Antonio Anastasia (então no PSDB) pelo Executivo, Fuad Noman chefiou as secretarias da Fazenda; Transporte e Obras Públicas; e a pasta extraordinária da Copa do Mundo de 2014.

O tempo longe da cidade natal não diminuiu o amor de Fuad por BH. Até pouco tempo, ele e a família tinham participação societária no restaurante Olga Nur, localizado no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul. O nome do estabelecimento é uma homenagem à mãe de Fuad, dona Olga, que morreu quando ele tinha 8 anos. Atualmente, o restaurante é administrado por um sobrinho de sua esposa.