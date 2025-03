Alguns adversários da “corrida” pela prefeitura de Belo Horizonte em 2024, se manifestaram nas redes sociais após a morte de Fuad Noman (PSD), prefeito de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (26/3).

Principal opositor de Fuad durante as eleições municipais de 2024, o deputado estadual Bruno Engler (PL) postou no X: “Lamentamos profundamente o falecimento de Fuad Noman. Neste momento de dor, nossos pensamentos estão com sua família e amigos. Que Deus conforte o coração de todos e guarde Fuad em paz”.

No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Voltar Próximo

A deputada federal Duda Salabert (PDT) também deixou suas palavras de luto no X: “Com tristeza, recebo a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Apesar de nossas divergências políticas, deixo minha solidariedade para a sua família,que ele tanto amava. Fuad lutou o quanto pôde pela sua saúde, sem desistir do trabalho na Prefeitura, reforçando assim também sua vocação para a vida pública. Descanse em paz”.

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) publicou no Instagram a foto de um encontro com o Fuad Noman durante a campanha na Feira Hippie, no Centro da capital.

O deputado federal Rogério Correia (PT) também usou o Instagram para manifestar seu luto após a morte do prefeito de Belo Horizonte: Meus sentimentos aos familiares e amigos do prefeito Fuad Noman”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia