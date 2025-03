Duda Salabert faz vídeo durante entrevista de Bolsonaro: 'Mimimi'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um vídeo publicado nas redes sociais, na tarde dessa quarta-feira (26/3), enquanto ele concedia coletiva de imprensa. O encontro com jornalistas ocorreu após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir, por unanimidade, torná-lo réu.

Duda, que deixava o Congresso Nacional no momento da coletiva, gravou a cena e disparou: "Mimimi". "Saindo do Congresso aqui, aí vi vinte pessoas aqui na porta e fui ver o que está acontecendo e olha só: mimimi ali atrás, virou réu, vai ser preso, contagem regressiva", afirmou a deputada no vídeo.

Ela também provocou Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do ex-presidente, que pediu licença da Câmara dos Deputados para permanecer nos Estados Unidos. "O filho já fugiu e está lá agora no chororô, no mimimi", disse.



Durante a coletiva, Bolsonaro buscou se defender da decisão do STF, que também tornou réus sete ex-integrantes de seu governo, incluindo os generais Augusto Heleno (ex-GSI), Paulo Sérgio Nogueira (ex-Defesa) e Braga Netto (ex-Casa Civil).

Acompanhado de parlamentares do PL, o ex-presidente se mostrou contrariado com a decisão e voltou a negar as acusações de tentativa de golpe. "Eu sou golpista?", questionou.