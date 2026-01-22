Nikolas quer Praça do Cruzeiro como ponto final da caminhada

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou o local e o horário do encerramento da “Caminhada Pela Justiça e Liberdade”, mobilização que percorre a BR-040 desde a última segunda-feira (19). O ato final está marcado para o domingo, dia 25, ao meio-dia, na Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde está prevista uma manifestação pacífica.

Nesta quinta-feira (22), a iniciativa chega ao quarto dia de caminhada, com mais de 120 quilômetros já percorridos desde a saída de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O trajeto total é de aproximadamente 240 quilômetros, a serem cumpridos ao longo de sete dias, com chegada à capital federal no domingo.

Segundo o parlamentar, a mobilização tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o que classifica como arbitrariedades recentes no país, incluindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a situação jurídica dos presos relacionados aos acontecimentos de 8 de janeiro. O ato será marcado pelo lema “Acorda Brasil”.

A expectativa da organização é de que milhares de apoiadores e cidadãos se concentrem na Praça do Cruzeiro para acompanhar a chegada do deputado e participar da manifestação. De acordo com Nikolas Ferreira, o encerramento da caminhada busca reforçar o caráter pacífico e simbólico da iniciativa, convidando a população a refletir sobre o atual cenário político e institucional do país.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não recebeu comunicação prévia da realização da caminhada iniciada em 19 de janeiro pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na BR-040, entre o município de Paracatu (MG) e o Distrito Federal. Em nota na quarta-feira, 21, a corporação informou que monitora o deslocamento e destacou "riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via".

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que monitora o deslocamento de parlamentares e populares de Paracatu (MG) em direção a Brasília (DF) pela BR-040", diz. A instituição acrescentou: "Por questões estritamente operacionais e de segurança viária, a PRF ressalta os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via, visto que não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho".

Em nota, a assessoria de Nikolas disse que a decisão de iniciar a caminhada foi tomada no mesmo dia em que o deputado estava em Paracatu para a entrega de uma emenda parlamentar, "o que explica a decisão e a execução terem ocorrido no mesmo dia". A assessoria também disse que, no mesmo dia do início da caminhada, encaminhou ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o comunicado oficial do percurso pela BR-040.

"Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia", diz a nota do parlamentar. "Vale ressaltar que a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do ofício e seu cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso", continua.

A assessoria prossegue: "Além da PRF, os demais órgãos de segurança pública que visam garantir a ordem constitucional estão sendo oficiados na medida em que os trajetos estão sendo viabilizados. A caminhada segue de forma pacífica e monitorada, atualmente pela BR-040, e a previsão de chegada em Brasília é dia 25 de janeiro, com encerramento na Praça do Cruzeiro. O deputado mantém diálogo permanente com as autoridades e reafirma o compromisso com a segurança e o respeito às instituições".