Cleitinho leva carteira de trabalho para caminhada com Nikolas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) publicou, na manhã desta quinta-feira (22/1), um vídeo nas redes sociais em que aparece com uma carteira de trabalho nas mãos e lança um "desafio" a políticos e influenciadores de esquerda. A gravação ocorre no contexto da caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu do interior de Minas Gerais e segue até Brasília (DF).

Na gravação, o parlamentar diz novamente que pretende se juntar ao ato liderado por Nikolas e utiliza o vídeo para rebater críticas feitas à mobilização. Segundo o senador, adversários políticos estariam classificando a caminhada como uma ação voltada à obtenção de engajamento nas redes sociais. Todo o trajeto tem sido gravado e intensamente publicado e compartilhado por políticos de direita.



Ao apresentar a carteira de trabalho, o parlamentar desafia influenciadores e políticos de esquerda a mostrarem seus próprios registros profissionais e a apontarem quais serviços teriam prestado à população. Apesar do desafio do senador, políticos não exercem suas funções por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Cleitinho também critica o que classifica como exploração do engajamento gerado por figuras da direita para ampliar alcance nas redes.



Durante o vídeo, o senador lê também uma republicação do pai de Nikolas Ferreira, o pastor Edésio de Oliveira, no qual classifica a caminhada do deputado mineiro como uma manifestação de fé e espiritualidade, desvinculada, segundo o texto, de interesses eleitorais. Cleitinho reforça esse argumento e sustenta que o deputado não teria necessidade de se submeter ao ato para obter votos ou engajamento político.



Na mesma publicação, como forma de demonstrar a sua atuação parlamentar, o senador menciona ter apresentado mais de 300 projetos no Senado. Dados do portal do Legislativo consultados pela reportagem, no entanto, indicam que Cleitinho apresentou, até o momento, 157 projetos de lei, 87 propostas de emenda à Constituição (PECs), além de projetos de decreto legislativo, requerimentos e outras proposições, totalizando número inferior ao mencionado no vídeo.



Cleitinho anunciou na última terça-feira (20) que pretendia se juntar à caminhada liderada por Nikolas Ferreira com o objetivo de “fortalecer” o movimento e enviar um recado à esquerda. Apesar da declaração, até a manhã desta quinta-feira, o senador ainda não havia se encontrado com o grupo.



A mobilização conduzida por Nikolas Ferreira teve início após a divulgação de uma “carta ao povo do Brasil”, na qual o deputado afirma que o ato tem caráter simbólico e espiritual. No texto, ele critica o que chama de perseguição dos opositores e defende a derrubada dos vetos na dosimetria das penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.



Além de Nikolas e Cleitinho, outros parlamentares da direita têm manifestado apoio à caminhada. O ato tem repercutindo nas redes sociais e alimentando o embate político entre apoiadores e críticos do movimento.

