Nikolas define local da manifestação em Brasília no domingo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou o local da concentração da manifestação bolsonarista em Brasília prevista para domingo (25/1).

Os manifestantes irão se encontrar na Praça do Cruzeiro a partir das 12h. O local é próximo ao Memorial JK, museu sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Denominado “Acorda, Brasil”, o ato vai começar a cerca de 6km da Praça dos Três Poderes, onde manifestantes golpistas depredaram prédios públicos em 8 de janeiro de 2023, pedindo a volta de Jair Bolsonaro (PL) ao poder.

Caminhada

Nikolas decidiu ir a pé até o ato, saindo de Paracatu, no Triângulo Mineiro, a 240km da capital federal. Apoiadores, políticos, influenciadores e outras personalidades se uniram, e o grupo já caminhou mais de 100km.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na noite dessa quinta-feira (21/1), eles pararam para dormir em Cristalina (GO).

