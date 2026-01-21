Assine
overlay
Início Política
'ACORDA, BRASIL'

Nikolas define local da manifestação em Brasília no domingo

Denominado "Acorda, Brasil", o ato vai começar a cerca de 6km da Praça dos Três Poderes

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
21/01/2026 20:53

compartilhe

SIGA
x
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em ato em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou o local da concentração da manifestação bolsonarista em Brasília prevista para domingo (25/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os manifestantes irão se encontrar na Praça do Cruzeiro a partir das 12h. O local é próximo ao Memorial JK, museu sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Denominado “Acorda, Brasil”, o ato vai começar a cerca de 6km da Praça dos Três Poderes, onde manifestantes golpistas depredaram prédios públicos em 8 de janeiro de 2023, pedindo a volta de Jair Bolsonaro (PL) ao poder.

Leia Mais

Caminhada

Nikolas decidiu ir a pé até o ato, saindo de Paracatu, no Triângulo Mineiro, a 240km da capital federal. Apoiadores, políticos, influenciadores e outras personalidades se uniram, e o grupo já caminhou mais de 100km.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na noite dessa quinta-feira (21/1), eles pararam para dormir em Cristalina (GO).

Tópicos relacionados:

nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay