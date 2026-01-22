Quem são os mineiros que caminham com Nikolas Ferreira rumo a Brasília

Parlamentares mineiros de diferentes casas legislativas aderiram à “Caminhada pela Liberdade”, mobilização organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O ato teve início na segunda-feira (19), em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, e prevê um percurso de cerca de 240 quilômetros até a capital federal.

Além da participação presencial em diferentes trechos do trajeto, os políticos mineiros têm atuado de forma coordenada nas redes sociais para promover a caminhada. Publicações em vídeos, fotos e textos convocam apoiadores a se juntarem ao percurso ou a comparecerem aos atos políticos previstos ao longo do caminho e na chegada a Brasília. Em tom de engajamento militante, as postagens reforçam os objetivos do movimento e pedem mobilização popular.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), os deputados Bruno Engler (PL), Lincoln Drumond (PL), Amanda Teixeira Dias (PL), Eduardo Azevedo (PL) e Marli Ribeiro (PL) divulgam e participam da mobilização, além da deputada Chiara Biondini (PP). Em suas redes, os parlamentares compartilham a agenda da caminhada, defendem as pautas do ato e incentivam a presença de apoiadores.

Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, os vereadores Vile (PL) e Pablo Almeida (PL) também vêm utilizando plataformas digitais para convocar a população. O suplente João Fernandes (Novo) se somou à divulgação e à participação simbólica na mobilização.

Já na Câmara dos Deputados, além de Nikolas Ferreira, participam da caminhada e da divulgação ativa nas redes os deputados federais Eros Biondini (PL), Júnio Amaral (PL) e Maurício do Vôlei (PL). No Senado, o senador Cleitinho (Republicanos) afirmou publicamente que pretende se juntar ao grupo, embora ainda não tenha chegado ao local, declaração que também foi compartilhada em suas redes.

Nesta quarta-feira (21), Nikolas detalhou os objetivos concretos da mobilização. Segundo o deputado, a caminhada ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Entre as metas estão a derrubada dos vetos ao PL da Dosimetria, a libertação dos presos pelos atos golpistas, a defesa da prisão domiciliar de Bolsonaro, além do incentivo à CPI do Banco Master e da validação da CPI do INSS. Os vetos do projeto de lei da dosimetria foram feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com forte articulação digital e presença de parlamentares mineiros, a caminhada tem sido usada como instrumento de mobilização política da base bolsonarista, combinando ação presencial e engajamento nas redes sociais para ampliar o alcance do protesto até Brasília.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não recebeu comunicação prévia da realização da caminhada iniciada em 19 de janeiro pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na BR-040, entre o município de Paracatu (MG) e o Distrito Federal. Em nota na quarta-feira, 21, a corporação informou que monitora o deslocamento e destacou "riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via".

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que monitora o deslocamento de parlamentares e populares de Paracatu (MG) em direção a Brasília (DF) pela BR-040", diz. A instituição acrescentou: "Por questões estritamente operacionais e de segurança viária, a PRF ressalta os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via, visto que não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho".

Em nota, a assessoria de Nikolas disse que a decisão de iniciar a caminhada foi tomada no mesmo dia em que o deputado estava em Paracatu para a entrega de uma emenda parlamentar, "o que explica a decisão e a execução terem ocorrido no mesmo dia". A assessoria também disse que, no próprio dia do início da caminhada, encaminhou ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o comunicado oficial do percurso pela BR-040.

"Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia", diz a nota do parlamentar. "Vale ressaltar que a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do ofício e seu cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso", continua.

A assessoria prossegue: "Além da PRF, os demais órgãos de segurança pública que visam garantir a ordem constitucional estão sendo oficiados na medida em que os trajetos estão sendo viabilizados.

A caminhada segue de forma pacífica e monitorada, atualmente pela BR-040, e a previsão de chegada em Brasília é dia 25 de janeiro, com encerramento na Praça do Cruzeiro. O deputado mantém diálogo permanente com as autoridades e reafirma o compromisso com a segurança e o respeito às instituições".