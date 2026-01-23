Assine
GOVERNADOR DE MG

Zema exalta Nikolas, mas não irá a caminhada por ter agenda partidária

Governador disse que não irá ao ato por conflito de agenda e afirmou que anistia seria prioridade em eventual governo federal

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
23/01/2026 12:45

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, e Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal
Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, e Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal crédito: Cristiano Machado / Imprensa MG e Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), elogiou a mobilização liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rumo a Brasília, mas afirmou que não poderá participar da caminhada por compromissos partidários já agendados. A declaração foi dada em entrevista à rádio Clube FM, de Santo Ângelo (RS), no programa 'Entre Visões', na manhã desta sexta-feira (23/1).

Questionado sobre a sua participação na manifestação, Zema afirmou que tem apreço pela atuação do parlamentar mineiro, mas que sua agenda impede a presença no ato. “Gosto muito do trabalho que o Nikolas faz. Estamos sempre trocando ideias e queremos o mesmo, um Brasil mais transparente, mais justo, sem esses escândalos e sem essas perseguições”, disse o governador, ao explicar que estará em Recife (PE) no domingo, em compromissos previamente marcados com integrantes de seu partido. 

A caminhada integra a mobilização organizada por Nikolas Ferreira, que percorre mais de 200 quilômetros rumo a Brasília, em um ato que o deputado e seus apoiadores classificam como simbólico e pacífico. O movimento tem reunido aliados políticos e influenciadores alinhados ao campo bolsonarista ao longo do trajeto.

Durante a entrevista, Zema também voltou a criticar decisões judiciais relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023 e classificou como desproporcional a condenação dos manifestantes. “Temos hoje bandidos perigosos, corruptos que tiraram bilhões dos cofres públicos andando na rua e uma mulher que sujou de batom um monumento público condenada a 15 anos de prisão”, disparou, se referindo a pena imposta a Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira que pichou a frase “perdeu, mané” na estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e se tornou simbolo das manifestações bolsonaristas.

Anistia

Zema também comentou a possibilidade de conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e aos condenados pelos atos antidemocráticos, caso venha a ser eleito presidente da República. 

“Imediatamente. O Brasil precisa resolver essa questão. Nós não vamos para o futuro enquanto não resolvermos o passado”, declarou. Segundo ele, a anistia seria uma das primeiras medidas de um eventual governo, como forma de pacificar o país e encerrar o que considera um ciclo de injustiças.

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro anistia jair-bolsonaro nikolas-ferreira zema

