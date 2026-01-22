DF tem segurança reforçada para chegada de ato de Nikolas Ferreira

Às vésperas da chegada a Brasília de manifestantes mobilizados pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal afirmou ao Estado de Minas que adotou protocolos atualizados de atuação e planejamento para evitar episódios de violência como os registrados em 8 de janeiro de 2023, quando atos golpistas terminaram em invasões e depredação das sedes dos Três Poderes.

“A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informa que acompanha de forma permanente a movimentação de grupos com previsão de ingresso no DF, adotando protocolos atualizados de planejamento e atuação consolidados”, informou a pasta em nota enviada à reportagem.

Segundo a secretaria, o esquema de segurança está baseado em planejamento integrado entre as forças de segurança do DF, com monitoramento prévio, gestão de riscos, definição de áreas estratégicas, emprego de policiamento ostensivo e especializado, além de pronta capacidade de resposta para preservação da ordem pública, do patrimônio e da segurança das pessoas.

A SSP-DF destacou que não divulga previamente o quantitativo de efetivo mobilizado. “Por se tratar de informação estratégica e dinâmica, o quantitativo de efetivo empregado não é divulgado previamente. O número de profissionais é dimensionado de acordo com a análise técnica de risco, podendo ser ajustado a qualquer momento conforme a evolução do cenário”, afirmou.

Sobre o impacto na mobilidade urbana, a pasta informou que, até o momento, não há previsão de interdições totais no trânsito do Distrito Federal. Caso sejam necessárias intervenções pontuais, elas serão temporárias e comunicadas previamente, com o objetivo de minimizar transtornos e garantir a segurança viária.

Em relação a objetos proibidos, a secretaria reforçou que serão observadas as normas legais vigentes no DF. “Serão vedados o porte de objetos que possam colocar em risco a integridade das pessoas, das forças de segurança ou do patrimônio público e privado. A fiscalização será realizada de acordo com os protocolos operacionais e dentro dos limites da legislação”, informou.

A mobilização ocorre sob vigilância redobrada após os eventos de 8 de janeiro de 2023, quando falhas no planejamento e na atuação das forças de segurança do DF permitiram a invasão e a depredação de prédios públicos, em um episódio que expôs a fragilidade do esquema de proteção institucional à época. Desde então, a segurança de grandes atos políticos em Brasília passou a ser tratada como prioridade estratégica.

Na nota enviada, a Secretaria de Segurança Pública do DF afirmou que atua para garantir simultaneamente o direito à manifestação e a manutenção da ordem pública, sempre com base na legalidade, no diálogo e na atuação integrada das forças de segurança.

A chegada dos manifestantes ligados ao ato convocado por Nikolas Ferreira será acompanhada em tempo real, com possibilidade de ajustes no esquema conforme a evolução do cenário.

PRF



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não recebeu comunicação prévia da realização da caminhada iniciada em 19 de janeiro pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na BR-040, entre o município de Paracatu (MG) e o Distrito Federal. Em nota na quarta-feira, 21, a corporação informou que monitora o deslocamento e destacou "riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via".

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que monitora o deslocamento de parlamentares e populares de Paracatu (MG) em direção a Brasília (DF) pela BR-040", diz. A instituição acrescentou: "Por questões estritamente operacionais e de segurança viária, a PRF ressalta os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via, visto que não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho".

Em nota, a assessoria de Nikolas disse que a decisão de iniciar a caminhada foi tomada no mesmo dia em que o deputado estava em Paracatu para a entrega de uma emenda parlamentar, "o que explica a decisão e a execução terem ocorrido no mesmo dia". A assessoria também disse que, no próprio dia do início da caminhada, encaminhou ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o comunicado oficial do percurso pela BR-040.

"Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia", diz a nota do parlamentar. "Vale ressaltar que a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do ofício e seu cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso", continua.

A assessoria prossegue: "Além da PRF, os demais órgãos de segurança pública que visam garantir a ordem constitucional estão sendo oficiados na medida em que os trajetos estão sendo viabilizados. A caminhada segue de forma pacífica e monitorada, atualmente pela BR-040, e a previsão de chegada em Brasília é dia 25 de janeiro, com encerramento na Praça do Cruzeiro. O deputado mantém diálogo permanente com as autoridades e reafirma o compromisso com a segurança e o respeito às instituições".