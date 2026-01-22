Assine
240 KM

Cleitinho se junta à caminhada de Nikolas para Brasília e manda recado

Senador apareceu tomando um açaí, tirando fotos com apoiadores e empurrando a cadeira de rodas de Magno Malta

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
22/01/2026 20:23

Cleitinho e Nikolas se cumprimentaram em pausa da caminhada
Cleitinho e Nikolas se cumprimentaram em pausa da caminhada crédito: Reprodução/Cleitinho

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se juntou à caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no final da tarde desta quinta-feira (22/1).

Um vídeo mostra o encontro dos parlamentares. “Deus abençoe, meu irmão. Vamos para cima. Deus abençoe, boa caminhada”, disse Nikolas.

Cleitinho enviou recado aos seus seguidores: “Se vai dar certo, eu não sei. Faça o certo. O mal incomoda, mas o bem prevalece”.

 

O senador tinha prometido levar uma carteira de trabalho para a mobilização, rebatendo críticos. Nas imagens que compartilhou ao chegar à caminhada, contudo, não mostrou o documento.

Por outro lado, ele apareceu tomando um açaí e tirando fotos com apoiadores. Durante a caminhada, Cleitinho assumiu a função de empurrar a cadeira de rodas do senador Magno Malta (PL-ES), que compareceu à mobilização após cirurgia nos joelhos.

Caminhada de Nikolas

Comandado por Nikolas Ferreira, o grupo pretende chegar a Brasília (DF) no domingo (25) para protestar contra o governo do presidente Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na capital federal, manifestantes vão se concentrar na Praça do Cruzeiro para um ato pacífico, denominado “Acorda, Brasil”.

A iniciativa já percorreu mais de 120 quilômetros desde a saída de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O trajeto total é de aproximadamente 240 quilômetros, a serem cumpridos ao longo de sete dias, com chegada à capital federal no domingo.

brasilia cleitinho nikolas nikolas-ferreira

