Cleitinho se junta à caminhada de Nikolas para Brasília e manda recado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se juntou à caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no final da tarde desta quinta-feira (22/1).

Um vídeo mostra o encontro dos parlamentares. “Deus abençoe, meu irmão. Vamos para cima. Deus abençoe, boa caminhada”, disse Nikolas.

Cleitinho enviou recado aos seus seguidores: “Se vai dar certo, eu não sei. Faça o certo. O mal incomoda, mas o bem prevalece”.

O senador tinha prometido levar uma carteira de trabalho para a mobilização, rebatendo críticos. Nas imagens que compartilhou ao chegar à caminhada, contudo, não mostrou o documento.

Por outro lado, ele apareceu tomando um açaí e tirando fotos com apoiadores. Durante a caminhada, Cleitinho assumiu a função de empurrar a cadeira de rodas do senador Magno Malta (PL-ES), que compareceu à mobilização após cirurgia nos joelhos.

Caminhada de Nikolas

Comandado por Nikolas Ferreira, o grupo pretende chegar a Brasília (DF) no domingo (25) para protestar contra o governo do presidente Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na capital federal, manifestantes vão se concentrar na Praça do Cruzeiro para um ato pacífico, denominado “Acorda, Brasil”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A iniciativa já percorreu mais de 120 quilômetros desde a saída de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O trajeto total é de aproximadamente 240 quilômetros, a serem cumpridos ao longo de sete dias, com chegada à capital federal no domingo.