COM INFECÇÃO INTESTINAL

Vereador Adrilles usa fralda para caminhada de Nikolas: 'Cagando e andando'

Parlamentar de São Paulo disse que seguirá até Brasília mesmo após infecção intestinal e comparou o ato a uma "provação"

Vinícius Prates
24/01/2026 10:11 - atualizado em 24/01/2026 10:13

Vereador Adrilles diz que vai de fraldas para caminhada de Nikolas
Vereador Adrilles diz que vai de fraldas para caminhada de Nikolas crédito: Reprodução/Redes Sociais

O vereador de São Paulo, Adrilles Jorge (União Brasil) afirmou que irá se juntar à caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rumo a Brasília mesmo enfrentando problemas de saúde. Em vídeo publicado nas redes sociais, nessa sexta-feira (23/1), o parlamentar disse que participará do ato “de fralda”, após ter sido diagnosticado com uma infecção intestinal que inicialmente o impediu de viajar.

Adrilles relatou que estava em recuperação médica, mas decidiu interromper o repouso recomendado após se sentir inspirado por outros participantes da mobilização. “Eu realmente estava convalescente, mas, inspirado por tantos amigos, pelo próprio Nikolas, Magno Malta, Holiday e outros, com todas as suas limitações físicas, resolvi interromper o meu repouso”, afirmou.

Segundo o vereador, a médica havia indicado cinco dias de recuperação, mas ele optou por seguir viagem antes do prazo. No discurso, Adrilles recorreu a referências religiosas e filosóficas para justificar a decisão, classificando a caminhada como um “caminho de libertação do país”.

“Enfrentar toda sorte de doença, toda sorte de limitação física, toda sorte de dor é uma provação do sofrimento para alcançar aquilo que na Bíblia está chamado de terra prometida”, disse. Para ele, a “terra prometida do Brasil” seria a restauração da liberdade, da democracia e da República.

“Uma doença, uma caganeira, uma diarreia, uma infecção, uma paralisia, uma dor não pode nos parar no meio do caminho, porque a dor faz parte da vida. Então, vou indo lá, com fralda, com cadeira de rodas emprestada, cagando e andando", completou.

A caminhada, iniciada em Paracatu (MG), segue em direção a Brasília e reúne parlamentares, influenciadores e apoiadores alinhados ao campo bolsonarista. O ato é apresentado pelos organizadores como uma mobilização simbólica em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas pelos ataques às sedes dos Três Poderes, além de pressionar pela derrubada dos vetos ao chamado PL da Dosimetria.

A chegada do grupo à capital federal está prevista para este domingo (25/1).

