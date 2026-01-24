Nikolas caminha sob chuva e diz ter 'acordado milhares' de apoiadores

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) manteve a caminhada rumo a Brasília, mesmo debaixo de chuva, na tarde de sexta-feira (23/1), ao percorrer trecho do trajeto entre Minas Gerais e Goiás. A mobilização, iniciada em Paracatu (MG), tem previsão de chegada à capital federal neste domingo (25/1). Na noite de sexta, o grupo pernoitou em Luziânia (GO), antes de retomar o percurso na manhã deste sábado.

Durante o trajeto, Nikolas afirmou que o esforço físico tem reforçado sua motivação política. “Por mais dolorido que seja, está renovando as minhas forças. Cada pessoa que chega aqui é uma pessoa que acordou. Eu acordei, centenas e milhares acordaram”, disse o parlamentar, em declaração ao Correio Braziliense durante a caminhada. Segundo ele, a expectativa é que o movimento ganhe ainda mais adesão até a chegada a Brasília.

A caminhada ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de manifestantes condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. De acordo com o deputado, a mobilização tem como um dos principais objetivos pressionar o Congresso Nacional a derrubar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria, que altera critérios de aplicação de penas no Código Penal e pode beneficiar réus condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao anunciar a iniciativa, Nikolas divulgou uma “carta ao povo do Brasil”, na qual afirma que o ato não tem caráter eleitoral ou pessoal. “Não é um gesto de vaidade. Não é espetáculo. É um ato de consciência, de amor ao Brasil e de compromisso com a liberdade”, escreveu. No texto, o deputado fala em “perseguição sistemática a opositores” e defende o que chama de tratamento digno aos presos do 8 de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mobilização conta com a presença de aliados políticos, influenciadores de direita e apoiadores.