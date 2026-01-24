Assine
ANISTIA

Nikolas usa colete à prova de balas na caminhada de apoio a Bolsonaro

Em vídeo postado nas redes sociais, deputado federal aparece usando o equipamento de segurança por baixo da camiseta.

Alessandra Mello
24/01/2026 17:38

Caminhada pela Liberdade segue rumo a Brasília
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) começou a usar um colete à prova de balas na caminhada que promove desde a última segunda-feira (19/1) em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e em defesa da anistia para os condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de estado. Em um vídeo publicado neste sábado (24/1) em suas redes sociais, o parlamentar aparece usando o equipamento de segurança por baixo de uma camiseta branca. 

Batizado de “Caminhada da Liberdade”, o deslocamento de Nikolas e seus apoiadores é acompanhado por forças de segurança, diante dos riscos associados à movimentação de um grupo numeroso às margens de rodovias federais.

Nikolas saiu de Paracatu, no Noroeste de Minas, em direção a Brasília, onde a caminhada será encerrada com um ato, neste domingo (25/01,) na Praça do Cruzeiro, a partir das 12h.

A caminhada conta com o apoio de políticos de diversos partidos e também do governador Romeu Zema (Novo), que disse que só não estará presente no encerramento do ato em função de compromissos previamente agendados.

Nos stories do seu instagram, Nikolas agradeceu, neste sábado (24/1), ao apoio de Zema. "Passando aqui para poder agradecer ao governador Zema que apoiou a caminhada pela liberdade e justiça. Nós estamos fazendo aqui de forma ordeira e pacífica. Várias entidades também nos deram apoio, diversas federações. Muito obrigado pela força, vamos em frente”, afirmou o deputado. 

Os integrantes da caminhada estão impedidos, por decisão do STF, de promoverem manifestações em frente ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de estado.

A decisão da Corte atende a um pedido feito pela Procuradoria Geral da República. Eles também não poderão se aproximar da Praça dos Três Poderes, onde ocorreu, em 8 de janeiro de 2023, uma quebradeira generalizada nas sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário.  

