Manifestação bolsonarista teve que mudar destino final a pedido de autoridades

A caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu de Paracatu (MG) rumo a Brasília em defesa de Jair Bolsonaro e dos presos pelos atos de 8 de Janeiro, tem ganhado atenção redobrada das autoridades do Distrito Federal. O ponto final da caminhada, que terá também um ato público, precisou ser alterado por recomendação da Secretaria de Segurança Pública do governo local.

A chegada à capital federal está prevista para este domingo, 25. Inicialmente, os manifestantes planejavam realizar o ato na Esplanada dos Ministérios. Mas, em tratativas com representantes do governo do DF, os organizadores concordaram em mudar planos. Agora, a caminhada terá como destino a Praça do Cruzeiro, também localizada no Eixo Monumental de Brasília, mas distante 6 quilômetros da Praça dos Três Poderes.

Para além das preocupações com segurança, as autoridades alegaram que no domingo haverá uma corrida na Esplanada, além da implosão de um prédio abandonado na região central da Brasília.

Segundo o secretário de Segurança, Sandro Avelar, o ajuste foi resultado de reuniões com aliados de Nikolas, entre eles a deputada federal Bia Kicis e o deputado distrital Thiago Manzoni, ambos do PL. “Tudo foi conversado para garantir a segurança de todos. Nossas equipes acompanharão o movimento desde a chegada ao DF até a Praça do Cruzeiro”, afirmou Avelar ao PlatôBR.

Segundo o secretário, a caminhada não terá uma parada na Papudinha, como também queriam os organizadores. Nesta sexta, 23, o ministro Alexandre de Moraes proibiu manifestações e acampamentos na região do presídio onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro.