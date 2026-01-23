Assine
overlay
Início PlatôBr

Nikolas Ferreira apela à IA para inflar caminhada rumo a Brasília

Protesto de Nikolas por anistia é inflado com imagem gerada por inteligência artificial

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e Gustavo Silva
Guilherme Amado e Gustavo Silva
Repórter
23/01/2026 10:54

compartilhe

SIGA
x
Nikolas Ferreira apela à IA para inflar caminhada rumo a Brasília
Nikolas Ferreira apela à IA para inflar caminhada rumo a Brasília crédito: Platobr Politica

Nikolas Ferreira resolveu apelar à inteligência artificial para dar mais corpo à caminhada que lidera rumo a Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma imagem publicada na quarta-feira, 21, em um dos perfis dele no Instagram — que já passou de 1,2 milhão de curtidas — tenta passar a impressão de um protesto robusto e bem-sucedido, mas entrega o truque. Não é difícil notar rostos deformados, defeito típico de imagens geradas em IA (que ainda não refinou seus dotes artísticos).

Entre as placas empunhadas pelos manifestantes artificiais atrás de Nikolas, aparecem slogans como “JUHHOM E MO NA SE!!” e “GCCORDA DE VIEOD ENIORAMZAL BRASIA”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nikolas lidera a chamada “Caminhada pela liberdade”, iniciada em Minas Gerais com destino a Brasília. O discurso é protestar contra o que o deputado e seus apoiadores classificam como “prisões injustas” relacionadas ao 8 de Janeiro e defender anistia a Jair Bolsonaro e a outros condenados. O trajeto pela BR-040 tem cerca de 240 quilômetros e a chegada à capital está prevista para o domingo, 25, quando haverá uma manifestação.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay