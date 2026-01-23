Nikolas Ferreira apela à IA para inflar caminhada rumo a Brasília
Protesto de Nikolas por anistia é inflado com imagem gerada por inteligência artificial
Nikolas Ferreira resolveu apelar à inteligência artificial para dar mais corpo à caminhada que lidera rumo a Brasília.
Uma imagem publicada na quarta-feira, 21, em um dos perfis dele no Instagram — que já passou de 1,2 milhão de curtidas — tenta passar a impressão de um protesto robusto e bem-sucedido, mas entrega o truque. Não é difícil notar rostos deformados, defeito típico de imagens geradas em IA (que ainda não refinou seus dotes artísticos).
Entre as placas empunhadas pelos manifestantes artificiais atrás de Nikolas, aparecem slogans como “JUHHOM E MO NA SE!!” e “GCCORDA DE VIEOD ENIORAMZAL BRASIA”.
Nikolas lidera a chamada “Caminhada pela liberdade”, iniciada em Minas Gerais com destino a Brasília. O discurso é protestar contra o que o deputado e seus apoiadores classificam como “prisões injustas” relacionadas ao 8 de Janeiro e defender anistia a Jair Bolsonaro e a outros condenados. O trajeto pela BR-040 tem cerca de 240 quilômetros e a chegada à capital está prevista para o domingo, 25, quando haverá uma manifestação.