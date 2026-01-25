Batalhão de Choque da PM será acionado para marcha bolsonarista

A caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou ao Distrito Federal na noite de hoje mobilizando mais manifestantes e também a atenção da Secretaria de Segurança Pública. A presença de apoiadores nas vias de trânsito fez a Polícia Militar ter de interditar faixas do BRT Sul, provocando transtornos no sistema de transporte público, na BR 040. Vídeos gravados por motoristas mostravam, no inicio da noite, os veículos parados, impedidos de seguir viagem devido à concentração dos integrantes da marcha que percorreu 240 Km. Segundo a PM, a medida foi necessária para evitar acidentes e atropelamentos.

Ao Correio, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informou que a operadora do BRT Sul, Viação Pioneira, seguiu um plano emergencial para garantir transporte aos passageiros, sobretudo do Gama e Santa Maria. O órgão afirmou que providenciou o remanejamento de veículos, para que os passageiros pudessem chegar à Rodoviária do Plano Piloto ou retornar às suas cidades.

Segundo a PM, por volta das 18h, havia 1.500 mil manifestantes antes da marcha finalizar, na noite desse sábado (24/1), na altura do Park Way. A caminhada está prevista para recomeçar neste domingo. O movimento bolsonarista vai se deslocar pela Epia, passando pela Rodoferroviária até chegar à Praça do Cruzeiro, onde ficará concentrado para o ato de protesto. A caminhada organizada por Nikolas Ferreira percorreu cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.

As lideranças do movimento queriam ir até a Papudinha, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. E também para a Esplanada dos Ministérios. A Secretaria de Segurança Pública do DF informou ao Correio que houve uma reunião prévia de planejamento, e que foi expressamente negado o acesso aos locais. "Ficou acordado que a marcha não passará da Praça do Cruzeiro. Até agora, tudo está tranquilo", frisou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

A chegada da marcha está prevista para 12h e deve permanecer no local até 14h. Os manifestantes, enquanto estiverem em deslocamento, serão acompanhados pelo Comando de Policiamento de Trânsito da PM. Já, na Praça do Cruzeiro, haverá policiamento mais ostensivo com Batalhão de Choque e Cavalaria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A secretaria de Segurança Pública continua acompanhando e monitorando as pessoas, os veículos e os movimentos relacionados à marcha, para que tudo transcorra dentro da normalidade. As ações de planejamento para o local final da manifestação, para este domingo, já estão devidamente organizadas", afirmou ao Correio o Coronel Carlos Melo, subsecretário Subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF.



