Assine
overlay
Início Política
CAMINHADA

Nikolas sobre feridos com raio: "Incidente natural, não irresponsabilidade"

Nikolas Ferreira e André Fernandes estiveram no Hospital de Base após descarga elétrica atingir manifestantes

Publicidade
Carregando...
*T
*Vitória Torres - Correio Braziliense
*T
*Vitória Torres - Correio Braziliense
Repórter
25/01/2026 20:26

compartilhe

SIGA
x
Nikolas Ferreira concede entrevista no Hospital de Base
Nikolas Ferreira concede entrevista no Hospital de Base crédito: Vitoria Torres/CB/DA Press

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE) estiveram ao Hospital de Base do Distrito Federal, na tarde deste domingo (25/1), para prestar apoio às vítimas atingidas por um raio que caiu no ato que fechou a caminhada convocada pelo parlamentar mineiro. A descarga elétrica caiu entre os manifestantes, concentrados nas imediações do Memorial JK, em Brasília. Oito pessoas estão em estado grave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em entrevista, Nikolas Ferreira afirmou que se trata de um "incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por desorganização, não foi por tumulto. Foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade."

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao menos 30 pessoas precisaram de atendimento hospitalar depois de serem atingidas pela descarga elétrica, que ocorreu durante fortes chuvas que atingiram o DF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Base do DF e para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Até o momento, não há registro de mortes relacionadas à queda do raio.

Tópicos relacionados:

brasilia caminhada distrito-federal nikolas nikolas-ferreira raio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay