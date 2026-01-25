Nikolas sobre feridos com raio: "Incidente natural, não irresponsabilidade"

Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE) estiveram ao Hospital de Base do Distrito Federal, na tarde deste domingo (25/1), para prestar apoio às vítimas atingidas por um raio que caiu no ato que fechou a caminhada convocada pelo parlamentar mineiro. A descarga elétrica caiu entre os manifestantes, concentrados nas imediações do Memorial JK, em Brasília. Oito pessoas estão em estado grave.

Em entrevista, Nikolas Ferreira afirmou que se trata de um "incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por desorganização, não foi por tumulto. Foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade."

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao menos 30 pessoas precisaram de atendimento hospitalar depois de serem atingidas pela descarga elétrica, que ocorreu durante fortes chuvas que atingiram o DF.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Base do DF e para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Até o momento, não há registro de mortes relacionadas à queda do raio.