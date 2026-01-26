Horas antes de raio em Brasília, Nikolas cantou louvor sobre tempestade

Pouco antes de chegar a Brasília (DF), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) estava cantando uma música de louvor que cita “tempestade” e “chuva forte”. Na capital federal, um raio caiu na manifestação convocada pelo parlamentar e atingiu pelo menos 89 manifestantes.

Oito pessoas ficaram em estado grave com o incidente. Nikolas visitou o Hospital de Base do Distrito Federal, onde as vítimas receberam socorro. Ele disse que “foi um milagre ninguém ter morrido”, mas negou irresponsabilidade.

Entre os atingidos, houve registros de queimaduras, principalmente nas mãos e na região do tórax, além de casos de torção e episódios de hiportemia associados às condições climáticas.

Louvor sobre tempestade

Nikolas saiu de Paracatu, Noroeste de Minas e caminhou cerca de 240 km até chegar a Brasília. No trajeto, recebeu a companhia de aliados políticos e apoiadores. O grupo frequentemente cantava músicas para ajudar na motivação para cumprir o percurso.

Na noite de sábado (24/1), quando o movimento já estava nas proximidades da capital, Nikolas gravou um vídeo que mostrava o grupo cantando “É Tudo Sobre Você”, do grupo gospel Morada. Hit do universo cristão, a música conta com mais de 250 milhões de visualizações em apenas uma das versões disponíveis no YouTube.

“Que a tempestade é você / Chuva forte é você / Vento forte é você / E o que me faz tremer as pernas”, diz o refrão, entoado na caminhada. A música celebra diversas dimensões da manifestação do poder de Deus, inclusive por meio de elementos naturais.

No vídeo, Nikolas mostra o horário: 22h12. No dia seguinte, por volta das 13h, o raio caiu sobre apoiadores do deputado. Ele ainda percorria a reta final da caminhada quando o incidente aconteceu. O mineiro chegou à Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde os apoiadores já estavam concentrados para a manifestação, por volta das 14h30.

