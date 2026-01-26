Irmã de Nikolas o alertou sobre ‘magia negra’: 'O Problema não é o Lula'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou uma mensagem que recebeu da irmã, Ellen Ferreira, em julho do ano passado. No texto, ela contou ao parlamentar sobre uma visão e disse que havia pessoas fazendo “magia negra” contra ele.

Ellen relatou ter sido alertada por Deus sobre “sujeira”. “Nikolas, tive uma visão agora há pouco, Deus me orientou a compartilhar isso somente com você. (...) Eu vi jorrando dessa parte muita lama. Muita sujeira, como se fosse um cano de esgoto estourado. E à medida que aquilo foi saindo, eu comecei a chorar e falar: Teu povo clama! teu povo clama!”, escreveu.

“E então Deus começou a falar comigo: ‘Para que a limpeza aconteça, primeiro a sujeira deve sair. A podridão deve vir à tona. Parem de se preocupar com os grandes. O problema do Brasil não é o Lula, o PT ou a esquerda. O problema é o joio, os que estão entre vocês. Os que estão crescendo às suas custas. Peçam por luz, por clareza. Nada ficará oculto’”, escreveu.

Ela disse ter recebido mensagem direta de Deus e sugeriu que pessoas que trabalham para o parlamentar - citando uma imagem de uma empregada - estão conspirando espiritualmente contra ele.

Ellen seguiu parafraseando a mensagem que diz ter recebido de Deus: “‘Tenham cuidado com quem entra na casa de vocês, quem trabalha pra vocês. Há pessoas colocando objetos consagrados com magia negra dentro das casas e dos gabinetes (Nesse momento eu vi uma mulher com roupa de ‘empregada’ colocando algo em uma prateleira na casa de alguém). Orem e consagrem tudo o que forem comer. Louvem antes de todas as reuniões, porque o louvor liberta. Eu não me esqueci de vocês’”.

Caminhada de Nikolas

Nikolas fez post no Instagram revelando a mensagem da irmã, recebida em julho de 2025, mesmo mês em que teve a ideia de fazer a caminhada. Na última segunda-feira (19/1), o parlamentar partiu de Paracatu (MG) rumo a Brasília (DF) em um trajeto de 250 km que durou até domingo (25).

“Eu não lembrava dessa mensagem, muito menos do conteúdo. Ela me enviou agora e lembrei que, no último dia, passamos por uma chuva que subiu literalmente água de esgoto enquanto a gente caminhava. E eu e vários falavam: água pra limpar a sujeira de Brasília”, completou o deputado.