Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Caminhada de Nikolas Ferreira chega a Brasília para ato em apoio a Bolsonaro

RF
Redação Flipar
  • <p>O objetivo é a realização de um ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro , que está preso, e contra as condenações referentes aos crimes cometidos em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília.</p>

    O objetivo é a realização de um ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro , que está preso, e contra as condenações referentes aos crimes cometidos em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

     Foto: Reprodução Instagram Nikolas Ferreira
  • <p>Em setembro, um movimento lançado por Nikolas Ferreira causou polêmica nas redes sociais, conforme revelou o colunista Lauro Jardim.</p>

    Em setembro, um movimento lançado por Nikolas Ferreira causou polêmica nas redes sociais, conforme revelou o colunista Lauro Jardim.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados do X após ele incentivar empresas a demitirem funcionários que teriam “celebrado” ou “apoiado atos de violência política”.</p>

    Seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados do X após ele incentivar empresas a demitirem funcionários que teriam “celebrado” ou “apoiado atos de violência política”.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>A mobilização começou depois do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, no dia 10 de setembro, em Utah, nos Estados Unidos.</p>

    A mobilização começou depois do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, no dia 10 de setembro, em Utah, nos Estados Unidos.

     Foto: Flickr - Gage Skidmore
  • <p>O movimento se intensificou quando o parlamentar passou a expor publicamente perfis nas redes, chegando a marcar companhias e autoridades para exigir respostas.</p>

    O movimento se intensificou quando o parlamentar passou a expor publicamente perfis nas redes, chegando a marcar companhias e autoridades para exigir respostas.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>O ápice das discussões ocorreu no dia 14 de setembro, às 21 horas, quando 290 mil posts sobre o assunto foram registrados por 98 mil usuários.</p>

    O ápice das discussões ocorreu no dia 14 de setembro, às 21 horas, quando 290 mil posts sobre o assunto foram registrados por 98 mil usuários.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Um dos embates que mais chamaram a atenção foi um bate-boca com o influenciador e comediante Whindersson Nunes, que se tornou o 10º tópico mais comentado, registrando mais de 1,6 milhão de menções.</p>

    Um dos embates que mais chamaram a atenção foi um bate-boca com o influenciador e comediante Whindersson Nunes, que se tornou o 10º tópico mais comentado, registrando mais de 1,6 milhão de menções.

     Foto: Montagem/Zeca Ribeiro/Ca?mara dos Deputados/Reproduc?a?o
  • <p>Já nas plataformas da Meta (Instagram e Facebook), o impacto registrado do movimento iniciado por Nikolas foi menor.</p>

    Já nas plataformas da Meta (Instagram e Facebook), o impacto registrado do movimento iniciado por Nikolas foi menor.

     Foto: Panos Sakalakis/Unsplash
  • <p>Nesses ambientes, veículos de mídia tradicionais, influenciadores, políticos e páginas de entretenimento também figuraram entre os conteúdos de maior engajamento relacionados ao tema.</p>

    Nesses ambientes, veículos de mídia tradicionais, influenciadores, políticos e páginas de entretenimento também figuraram entre os conteúdos de maior engajamento relacionados ao tema.

     Foto: Solen Feyissa/Unsplash
  • <p>Nikolas Ferreira nasceu em 30 de maio de 1996, em Belo Horizonte. Desde 1º de fevereiro de 2023, ele ocupa o cargo de deputado federal por Minas Gerais.</p>

    Nikolas Ferreira nasceu em 30 de maio de 1996, em Belo Horizonte. Desde 1º de fevereiro de 2023, ele ocupa o cargo de deputado federal por Minas Gerais.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Nas eleições de 2022, ele foi o deputado federal mais votado do país (quase 1,5 milhão de votos) e o mais votado da história de Minas Gerais para o cargo.</p>

    Nas eleições de 2022, ele foi o deputado federal mais votado do país (quase 1,5 milhão de votos) e o mais votado da história de Minas Gerais para o cargo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ele se notabilizou por sua forte presença nas redes sociais e por ser um dos principais nomes da extrema-direita brasileira, alinhado ao bolsonarismo.</p>

    Ele se notabilizou por sua forte presença nas redes sociais e por ser um dos principais nomes da extrema-direita brasileira, alinhado ao bolsonarismo.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Antes de chegar ao Congresso Nacional, Nikolas havia ocupado a cadeira de vereador em Belo Horizonte, exercendo o mandato de 2021 a 2023.</p>

    Antes de chegar ao Congresso Nacional, Nikolas havia ocupado a cadeira de vereador em Belo Horizonte, exercendo o mandato de 2021 a 2023.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Já Charles James Kirk foi um ativista e comentarista político norte-americano, conhecido por fundar a organização conservadora juvenil “Turning Point USA” , em 2012.</p>

    Já Charles James Kirk foi um ativista e comentarista político norte-americano, conhecido por fundar a organização conservadora juvenil “Turning Point USA” , em 2012.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>O movimento tinha como missão mobilizar jovens em escolas e faculdades nos Estados Unidos, promovendo ideais como governo limitado, livre mercado e “liberdade de expressão”.</p>

    O movimento tinha como missão mobilizar jovens em escolas e faculdades nos Estados Unidos, promovendo ideais como governo limitado, livre mercado e “liberdade de expressão”.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Ele era uma figura proeminente no movimento conservador dos Estados Unidos e um forte apoiador do presidente Donald Trump.</p>

    Ele era uma figura proeminente no movimento conservador dos Estados Unidos e um forte apoiador do presidente Donald Trump.

     Foto: Flickr - Gage Skidmore
  • <p>Algumas ideias que marcaram sua atuação envolvem críticas a políticas de saúde pública durante a pandemia de Covid-19, especialmente aquelas vistas como restritivas.</p>

    Algumas ideias que marcaram sua atuação envolvem críticas a políticas de saúde pública durante a pandemia de Covid-19, especialmente aquelas vistas como restritivas.

     Foto: Flickr - Gage Skidmore
  • <p>Kirk também questionava a existência de um racismo sistêmico, criticava a chamada “teoria crítica racial” e fez comentários polêmicos sobre a comunidade LGBTQ+ e a imigração.</p>

    Kirk também questionava a existência de um racismo sistêmico, criticava a chamada “teoria crítica racial” e fez comentários polêmicos sobre a comunidade LGBTQ+ e a imigração.

     Foto: Flickr - Gage Skidmore
  • <p>Charlie Kirk foi assassinado com um tiro no pescoço em 10 de setembro de 2025, aos 31 anos, durante um evento da Turning Point USA em Orem, Utah.</p>

    Charlie Kirk foi assassinado com um tiro no pescoço em 10 de setembro de 2025, aos 31 anos, durante um evento da Turning Point USA em Orem, Utah.

     Foto: Reprodução
  • <p>Sua morte causou impactos na política norte-americana e o transformou em uma espécie de mártir para o movimento direitista.</p>

    Sua morte causou impactos na política norte-americana e o transformou em uma espécie de mártir para o movimento direitista.

     Foto: Flickr - Gage Skidmore
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay