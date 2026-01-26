Assine
NO PLANALTO

Lula recebeu Vorcaro em reunião fora da agenda no fim de 2024

Vorcaro foi ao Planalto acompanhando o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, também estava com eles

MARIANA BRASIL E CAIO SPECHOTO
MARIANA BRASIL E CAIO SPECHOTO
26/01/2026 18:29 - atualizado em 26/01/2026 18:30

Lula e Daniel Vorcaro
Lula e Daniel Vorcaro crédito: Evaristo Sa / AFP e Reprodução

FOLHAPRESS - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 2024. O encontro foi antes do escândalo de fraude financeira.

Vorcaro foi ao Planalto acompanhando o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, também estava com eles. Mantega tinha uma conversa marcada com o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Depois, pediu para falar com o presidente.

A reunião foi revelada pelo jornalista Lauro Jardim, de O Globo, em março do ano passado, e noticiada pelo portal Metrópoles com os demais participantes. A informação foi confirmada pela Folha de S. Paulo nesta segunda (26/1).

Reunião de Lula e Vorcaro

Segundo interlocutores, o presidente chamou para conversa os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além do hoje presidente do Banco Central Gabriel Galípolo, à época diretor da autoridade monetária.

Vorcaro teria reclamado com Lula sobre a concentração do mercado bancário no Brasil. Lula teria respondido que o tema deveria ser analisado pelo Banco Centra, e pedido que Galípolo analisasse o assunto de forma técnica.

