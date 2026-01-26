Mineira que financiou transporte para o 8/1 é condenada a 14 anos pelo STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou a mineira Romilde Rosa Ferreira a 14 anos de prisão em regime inicial fechado por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A Corte concluiu que ela, além de ter participado do movimento, financiou um ônibus com manifestantes do Sul de Minas Gerais para Brasília.

Apesar de a decisão ser de novembro do ano passado, o acórdão da sentença foi publicado nesta segunda (26/1). Alexandre de Moraes, relator dessa ação penal e dos demais processos da tentativa de golpe, votou pela condenação e foi acompanhado por Cristiano Zanin e Edson Fachin. Kássio Nunes Marques e André Mendonça votaram contra.

Conforme documentos recolhidos pela Polícia Judiciária, Romilde ainda usou terceiras pessoas para efetuar pagamentos relativos à contratação de transporte para os atos golpistas.

O ônibus partiu de Itamonte e passou por outras cidades do Sul de Minas, como São Lourenço - casa da ré - e Três Corações, antes de chegar a Brasília.

Pena

Assim, o STF condenou Romilde por cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado contra patrimônio da União com considerável prejuízo para a vítima; deterioração de patrimônio tombado; e associação criminosa armada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além dos 14 anos de prisão - sendo 12 anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção -, ela terá que pagar 100 dias-multa, com valor estipulado de um terço do salário mínimo por dia, o que resulta em R$ 47.067. Outros R$ 30 milhões indenizatórios serão pagos coletivamente por Romilde e outros condenados por danos morais coletivos.

