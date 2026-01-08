Assine
TRAMA GOLPISTA

Presidente do STF também falta a ato de Lula sobre 8 de Janeiro

Ausência de Fachin se somará às dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)

CS
CAIO SPECHOTO
JM
JOSÉ MARQUES E MARIANA BRASIL
CS
CAIO SPECHOTO
Repórter
JM
JOSÉ MARQUES E MARIANA BRASIL
Repórter
08/01/2026 11:24 - atualizado em 08/01/2026 11:26

Fachin suspende honorário milionário de advogado em acordo de indígenas com Vale
Presidente do STF, Edson Fachin, também não vai ao evento que recorda o ataque à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023 crédito: Platobr

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, não participará do ato promovido pelo chefe do governo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para lembrar os 3 anos dos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada pela assessoria do ministro. 

A ausência de Fachin se somará às dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A solenidade é realizada nesta quinta-feira (8) no Palácio do Planalto. 

O tema do 8 de Janeiro tem perdido poder de atrair políticos de fora da esquerda. Também cria animosidade com forças políticas aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso como um dos líderes da trama golpista que culminou nos ataques. 

As sedes dos Poderes foram atacadas em 8 de janeiro de 2023 por grupos descontentes com a vitória de Lula sobre Bolsonaro na eleição presidencial do ano anterior. A reação às depredações uniu a cúpula da República em torno do chefe do governo naquele momento. Nos anos seguintes, esse poder de aglutinação minguou. 

Relembre:

No fim de 2025, o Congresso Nacional aprovou um projeto para reduzir as penas de Bolsonaro e aliados condenados pela trama golpista. Lula já anunciou que vetará o texto. O presidente da República deverá barrar oficialmente o projeto nesta quinta.

