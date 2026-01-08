Presidente do STF também falta a ato de Lula sobre 8 de Janeiro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, não participará do ato promovido pelo chefe do governo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para lembrar os 3 anos dos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada pela assessoria do ministro.



A ausência de Fachin se somará às dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A solenidade é realizada nesta quinta-feira (8) no Palácio do Planalto.



O tema do 8 de Janeiro tem perdido poder de atrair políticos de fora da esquerda. Também cria animosidade com forças políticas aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso como um dos líderes da trama golpista que culminou nos ataques.



As sedes dos Poderes foram atacadas em 8 de janeiro de 2023 por grupos descontentes com a vitória de Lula sobre Bolsonaro na eleição presidencial do ano anterior. A reação às depredações uniu a cúpula da República em torno do chefe do governo naquele momento. Nos anos seguintes, esse poder de aglutinação minguou.



No fim de 2025, o Congresso Nacional aprovou um projeto para reduzir as penas de Bolsonaro e aliados condenados pela trama golpista. Lula já anunciou que vetará o texto. O presidente da República deverá barrar oficialmente o projeto nesta quinta.