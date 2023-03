Duda busca Padilha por apoio da base de Lula à cassação de Nikolas

No plenário da Câmara, em sessão que celebrava o Dia Internacional das Mulheres, Nikolas vestiu uma peruca loira, se intitulou de "deputada Nikole" (foto: Douglas Magno/AFP)

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) busca o apoio da base aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na busca pela cassação do colega Nikolas Ferreira (PL-MG), que ontem fez discurso transfóbico no plenário da Câmara.

Nesta quinta-feira (9/3), segundo apurou o Estado de Minas, Duda vai se reunir com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha (PT). A ideia é articular, junto a Padilha, o embarque de deputados governistas no movimento para punir Nikolas.









No plenário da Câmara, em sessão que celebrava o Dia Internacional das Mulheres, Nikolas vestiu uma peruca loira, se intitulou de “deputada Nikole” e chegou a afirmar que "mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.

Duda, por sua vez, não citou diretamente Nikolas, mas pregou respeito e lembrou os bons desempenhos que teve nas eleições de 2020 e 2022. "Digo para esses fascistas que querem ridicularizar que somos do tamanho do nosso desejo e dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e likes na rede social, desejamos e sonhamos com uma sociedade construída, que respeite a diversidade e promova a justiça social. Vocês, fascistas, perderam nas urnas e estão perdendo na política. Seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas e a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti", ressaltou.





A reunião entre Duda e Padilha está prevista para começar perto das 18h, em Brasília (DF). Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), passou uma “reprimenda pública” em Nikolas e garantiu que não vai tolerar “desrespeitos”.

Deputado nega transfobia

Apesar do teor preconceituoso de seu discurso, Nikolas Ferreira negou ter cometido transfobia. "Defendi o direito das mulheres de não perderem seu espaço nos esportes para trans - visto a diferença biológica - e de não ter um homem no banheiro feminino. Não há transfobia em minha fala. Elucidei o exemplo com uma peruca (chocante). O que passar disso é histeria e narrativa”, argumentou.