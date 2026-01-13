Galeria
BBB 26: saiba quem são os Camarotes e Veteranos que disputam o prêmio
Além dos Pipocas e Camarotes, o BBB 26 apresenta um terceiro grupo: os Veteranos. Ex-participantes que marcaram outras edições do reality estão de volta à casa para viver uma nova experiência no jogo. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Outra grande novidade é a chegada do Cartola BBB, que dará a oportunidade do público de montar times com brothers e sisters a cada rodada e pontuar de acordo com o desempenho de cada um deles no jogo. Foto: Divulgação
Após o início do programa, o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa. Essa substituição virá de um espaço extra desafiador: um laboratório. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Vale lembrar que a volta de ex-participantes com os Veteranos não é uma exclusividade do BBB26. Afinal, na décima e na décima terceira edições do programa alguns ex-bbbs tiveram a chance de retornar, e Marcelo Dourado, que esteve na casa em 2004, deu a volta por cima e conquistou o prêmio em 2010. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Com 45 anos de carreira na televisão, Solange Couto está no BBB 26. Nascida e criada em bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, a atriz teve seu primeiro contato com o meio artístico ao se tornar uma das dançarinas de Oswaldo Sargentelli em 1981. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Aos 21 anos, Juliano Floss é dançarino, influenciador e soma mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais. Atualmente, namora a cantora mineira Marina Sena. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Edilson, apelidado de “Capetinha”, saiu do bairro da Federação, na região central de Salvador, para se tornar jogador de futebol. Na carreira, foi campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e um dos principais nomes do futebol brasileiro nos anos 1990. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo, Henri Castelli descobriu a paixão pela arte de atuar na escola, onde fazia aulas de teatro. Ao longo da carreira, se consolidou como ator em várias novelas e séries da TV Globo. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Nascida e criada no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro, Aline Campos sempre foi apaixonada pela dança. Foi bailarina do Domingão do Faustão e chamou a atenção do Brasil ao se transformar no "verão" de um comercial de cervejaria.
Após integrar o elenco do BBB 20, Babu Santana está de volta ao reality show. Em sua última passagem, formou uma dupla com Felipe Prior e ficou com a quarta colocação ,sendo eliminado no último paredão antes da final. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Destaque do BBB 16, Ana Paula Renault era uma das favoritas de sua edição, porém foi expulsa ao agredir Renan. Agora, a mineira terá uma nova chance de buscar o prêmio milionário Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Considerado como o vilão do BBB 7 e principal adversário do vencedor Diego Alemão, Alberto Cowboy terá uma nova chance no reality. O mineiro retorna mais maduro e, atualmente , está em um relacionamento com Priscilla Monroy Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Melhor amiga da Gil do Vigor no BBB 21, Sarah Andrade teve uma passagem marcante pelo reality e está de volta. Fora da casa, ela aproveitou a visibilidade para se consolidar entre as personalidades da mídia. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
No BBB 4, Solange Vega chamou a atenção do público por seu carisma e jeito divertido, entretanto não venceu. Ficou eternamente marcada por ter cantado errado “We Are The World”, sucesso dos anos 80 escrito por Michael Jackson?e?Lionel Richie. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Após 14 anos de sua participação no BBB 12, Jonas Sulzbach retorna à disputa pelo prêmio milionário. Em sua primeira participação, o Veterano chegou até a reta final, conquistando o terceiro lugar da temporada e levando R$ 50 mil para casa. Foto: Reprodução do Instagram @bbb
Além disso, os nove candidatos que não entraram na casa e perderam suas respectivas votações terão outra oportunidade. Cada um deles foi para o temido Quarto Branco e disputam duas vagas na casa mais vigiada do Brasil. Foto: Reprodução do de vídeo TV Globo
Além do Laboratório, a audiência pode esperar participar de novas dinâmicas e decisões para definir os rumos do reality. Afinal, o foco é contar ainda mais com o público para as decisões no jogo. Foto: Divulgação