Sete filmes, para todos os gostos, estreiam nesta quinta (29/1) em BH

Os cinemas de Belo Horizonte recebem, nesta quinta-feira (29/1), sete estreias – do documentário ao terror, passando por drama e comédia. Um dos títulos é “Song Sung Blue: um sonho a dois”, dirigido e roteirizado por Craig Brewer, filme estrelado por Hugh Jackman e Kate Hudson. Baseado em uma história real, o longa acompanha a jornada do casal que experimenta sucesso e desilusão no mundo da música.



Mike (Hugh Jackman) é imitador do cantor Don Ho que conhece Claire (Kate Hudson) em uma feira em Milwaukee. Artistas com aspirações grandiosas, ao se aproximarem eles formam dupla que se torna a estrela local, a bordo de uma banda que faz tributo a Neil Young. A comédia mostra o que acontece quando talentos “estacionam” a meio caminho do sucesso.

O documentário “Melania”, com roteiro e direção de Brett Ratner, acompanha a atual primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, ao longo de 20 dias antes da posse do marido, Donald Trump, no segundo mandato como presidente.

“Socorro!”, que também entra em cartaz hoje, marca o retorno do diretor Sam Raimi ao horror cômico de “A morte do demônio” (1981) e “Arraste-me para o inferno” (2009), outros filmes dele. Estrelado por Rachel McAdams e Dylan O'Brien, o longa conta a história de Linda Liddle, funcionária exemplar e inteligente comandada por um chefe intransigente e machista.

Os dois acabam sozinhos em uma ilha deserta, após sobreviverem a acidente de avião. São obrigados a enfrentar velhos ressentimentos e a trabalhar juntos sob as condições inóspitas do local. A dinâmica da dupla se transforma não só em obsessão, mas em relação de poder bizarra e perigosa.

Também na seara do terror, com pitadas de humor, está “O primata”, com direção de Johannes Roberts e elenco encabeçado pelos atores Johnny Sequoyah, Jessica Alexander e Victoria Wyant.

O longa acompanha a universitária Lucy, que vai passar as férias na casa da família, no Havaí, levando algumas amigas. Tudo parece correr bem até que o chimpanzé de estimação Ben surge irreconhecível e agressivo, depois de ser mordido por um animal silvestre e contrair raiva.

O filme usa a excentricidade a seu favor e entrega um festival de mortes extremamente violentas e inventivas. Ao mesmo tempo em que diverte, “O primata” assusta.

Bioterrorismo

Outro do gênero híbrido, entre comédia e ficção científica, é “Alerta apocalipse”, dirigido por Jonny Campbell. Baseado no livro homônimo de David Koepp, acompanha Robert Quinn (Liam Neeson), agente bioterrorista do Pentágono, o único capaz de deter o fungo mutante e altamente perigoso que escapa de um laboratório secreto, causando epidemia global capaz de extinguir a humanidade. Quinn se reúne com um grupo improvável de civis para lutar pela sobrevivência e tentar salvar o planeta.

Nesta quinta, estreia a coprodução franco-belga “O menino e o panda”, dirigida por Gilles de Maistre e estrelada por Noé Liu Martane, Sylvia Chang e Yé Liu.

O filme acompanha a amizade de Tian, de 12 anos, com um filhote de urso panda. Enviado para morar com a avó nas remotas montanhas de Sichuan, o garoto compartilha com o animal uma jornada de descobertas e reconciliação familiar.

A dupla enfrenta medos e aprende sobre coragem, respeito e o elo entre seres humanos e a natureza. A experiência transforma profundamente a vida de Tian e de sua família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sétima estreia de destaque é “A voz de Hind Rajab”, dirigido pela cineasta Kaouther Ben Hanla. O filme dramatiza a tragédia ocorrida em Gaza em 2024, durante ataque de Israel, em que menina de 6 anos e paramédicos perderam a vida.