Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator

Estes são os indicados ao Oscar de Melhor Ator da 98ª edição dos prêmios, que serão entregues em 15 de março em Hollywood:

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr/val/yr/aa