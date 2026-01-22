Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator
Estes são os indicados ao Oscar de Melhor Ator da 98ª edição dos prêmios, que serão entregues em 15 de março em Hollywood:
Wagner Moura, "O Agente Secreto"
Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Michael B. Jordan, "Pecadores"
