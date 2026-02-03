‘O agente secreto’: Wagner, Kleber e perna cabeluda viram bonecos em Olinda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

“O agente secreto” vai ganhar versão gigante no carnaval de Olinda (PE) em 2026. O ator Wagner Moura, a atriz Tânia Maria, o diretor Kleber Mendonça Filho e até a lendária “perna cabeluda” vão virar bonecos e estarão entre os destaques do desfile do bloco Apoteose dos Bonecos Gigantes, que desfila na segunda-feira de Carnaval (16/2).

A “perna cabeluda” que é figura clássica do imaginário urbano do Recife e aparece no filme terá uma produção diferenciada, com proporções menores que os outros bonecos. A peça terá cerca de 1,3 metro de altura, dimensão próxima à de um estandarte. Os bonecos gigantes tradicionais de Olinda podem ultrapassar quatro metros.

Além da referência folclórica, o desfile contará com bonecos gigantes do diretor Kleber Mendonça Filho e dos atores Wagner Moura e Tânia Maria, que devem ter as dimensões tradicionais. As peças estão em fase final de produção e devem circular pelas ruas de Olinda e do Recife durante o período carnavalesco.

Nenhuma imagem dos bonecos foi divulgada. A ideia é manter segredo até o dia do desfile.

A produção dos bonecos segue a tradição do carnaval de Olinda de transformar personalidades e acontecimentos marcantes em arte popular. Em 2025, por exemplo, a atriz Fernanda Torres ganhou uma versão gigante após o destaque internacional do filme “Ainda estou aqui”.

Além dela, vários outros nomes já abrilhantaram a festa, incluindo Luciano Huck, Fidel Castro, Ayrton Senna e Galvão Bueno.

