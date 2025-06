Um encontro com os bonecos gigantes e a história pelas ruas de Olinda

A dez quilômetros da capital pernambucana, Olinda guarda pérolas de história brasileira, ancestralidade, arte e cultura. Em um dia de passeio, dá para conhecer os famosos bonecos gigantes, passar pela ponte do Boi Voador, conhecer o primeiro convento da ordem franciscana e a carmelita do Brasil e até tietar a Fernanda Torres.

Olá! Eu sou Giovanna de Souza, repórter belo-horizontina do jornal Estado de Minas, e vim contar sobre a minha primeira experiência no estado pernambucano: o tour por Olinda, com os Toyotas do Olinda, empresa que realiza passeios na cidade pernambucana ao custo de R$ 60 por pessoa. O roteiro dura duas horas e passa por 11 pontos turísticos de Olinda.

Sorridente, vestida de gala e com o Globo de Ouro em mãos, estava a espetacular Fernanda Torres. E pronta para sorrir com os turistas para as dezenas de câmeras apontadas para ela. A artista carioca ganhou o próprio boneco de Olinda e, majestosa, já fez o primeiro desfile no carnaval da cidade em 2025.



A versão em boneco gigante da atriz está entre as celebridades expostas na Casa dos Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda. Além da atriz, o visitante ainda pode conferir o gigante Luiz Gonzaga (gigante mesmo, com 60 quilos), Paulo Gustavo e Dona Hermínia, Lampião e Maria Bonita, Fafá de Belém, Gilberto Gil e Ney Matogrosso.



Sempre antenados às temáticas que movimentam a população brasileira, até mesmo o influenciador Carlinhos Maia e o ex-BBB Gil do Vigor ganharam suas versões em Olinda. Os bonecos pesam entre 14 e 60 quilos e, nos desfiles, passam de ombro a ombro para distribuir a carga entre os vários organizadores.

O passeio para conhecer os bonecos de Olinda mescla cultura e conhecimento. Mas deixo aqui uma dica: para quem tem medo de palhaço ou bonecos, a experiência pode ser um tanto quanto… única.

Terra de Alceu



Os caminhos de Alceu Valença, que também tem seu próprio boneco na Casa dos Bonecos, compõe grande parte do roteiro turístico que passa pela Casa Estação da Luz, na Rua Prudente de Morais, onde o artista produziu parte de suas canções.



O estúdio virou um museu com um acervo único de fotografias do artista e sua família, pinturas e até mesmo notícias com o cantor mais jovem. Em uma das paredes do local está estampada a reportagem do episódio em que Alceu Valença participou de uma rebelião na infância quando era jogador de um time de basquete. Oito jogadores do Clube Timbu se revoltaram com uma nova direção e criaram um novo time, o Cometa.



A casa do cantor na cidade também faz parte do roteiro. Azul, com janelas perto da rua e no número 182 da Avenida Liberdade, o imóvel é a sétima atração do tour que passa apenas pelo lado de fora.



Tradição, religião e arte



Com 500 anos de história, Olinda é um baú de tesouros. O Convento São Francisco foi o primeiro da ordem dos franciscanos do Brasil. Patrimônio da humanidade pela UNESCO, o local conta a história de uma cidade que mistura tradição portuguesa, holandesa e mariana.



Também sob o nome de “Convento de Nossa Senhora das Neves”, o patrimônio conta com um dos maiores conjuntos de azulejos portugueses do Brasil. Segundo o guia turístico Bráulio Moura, a sequência mostra cenas da vida de São Francisco. Também faz parte da sequência cerâmica a circuncisão de Cristo, como prova da vivência judia da figura religiosa.

A entrada no convento é mediante pagamento de R$ 5. A taxa está inclusa no passeio “Aventura Olinda”, da Olinda Receptivo.

Folha de seriguela



Você já comeu seriguela? E a folha de seriguela? Uma curiosidade interessante para turistas é que, na falta dessa fruta, as folhas de seriguela têm o mesmo gosto e são tão saborosas quanto.

*A jornalista viajou a convite da Empetur, empresa de turismo do Governo do Estado do Pernambuco