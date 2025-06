Beach Park, no Ceará, inaugura parque seco com foco na biodiversidade

O Beach Park abriu oficialmente este mês as portas do Parque Arvorar, seu mais novo empreendimento. Localizado no Bairro Vila Terra Brasilis, em Aquiraz – a 20 minutos do complexo Beach Park e da capital Fortaleza (CE) –, o Arvorar é um parque seco que combina lazer, arte e educação ambiental, com foco na preservação da biodiversidade brasileira.

No início do mês, o Beach Park recebeu celebridades como o cantor e compositor Ferrugem e Thais Vasconcelos, o casal Aline Wirley e Igor Rickli, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne, além da influenciadora Jade Seba e o marido Bruno Guedes.

O grupo se hospedou nos resorts e viveu momentos de aventura no Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas pelo TripAdvisor 2024. Um dos pontos altos da visita foi a experiência no Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, com mais de 27 metros de altura e jatos d’água que impulsionam as boias a até 42 km/h. Inspirada no universo do surfe, a atração vem encantando o público e se tornou a queridinha de celebridades e influenciadores desde sua inauguração, em março deste ano.

Aviários

O Arvorar é um espaço que concentra 11 atrações e se destaca por seus três grandes aviários de imersão, que somam 3 mil metros quadrados (m²) e abrigam cerca de 250 animais, entre aves nativas, répteis e pequenos mamíferos. Os visitantes percorrem o trajeto acompanhados por educadores ambientais, aprendendo sobre os ecossistemas brasileiros e o bem-estar animal de forma leve, interativa e educativa.



Logo na entrada do parque, as pessoas são recebidas pelo Portal da Jandaia, escultura em grande escala assinada por Narcélio Grud, um artista cearense conhecido por suas obras que integram arte, natureza e tecnologia. A jandaia, inclusive, é a ave símbolo do Ceará e representa a identidade do Arvorar.



Outro ponto alto é a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica de 360 graus do parque. O espaço tem formato de ninho de passarinho e abriga experiências lúdicas e educativas para todas as idades. Já o Arvorão é um circuito de trilhas suspensas com escorregadores e redes entre as copas das árvores, ideal para quem gosta de aventura. O Redão, por sua vez, é um grande redário de cordas que convida ao descanso e à contemplação da natureza.



A arte também está presente em diversos pontos do parque, com obras do artista Marcelo Santiago, que assina esculturas e instalações feitas com bambu, incluindo fontes e o Jardim Sonoro — uma experiência sensorial com elementos sonoros e interativos integrados à paisagem natural.

O Arvorar também tem o objetivo de promover um impacto positivo por meio da conservação ambiental. Um exemplo disso é o projeto Refaunar Arvorar, uma iniciativa realizada em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Aquasis, com foco no repovoamento de aves nativas ameaçadas de extinção no Ceará — como a Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) e o Periquito Cara-suja (Pyrrhura griseipectus).



O parque oferece ainda um programa pedagógico, com visitas que podem ou não ser guiadas, para escolas e grupos agendados, além de visitas técnicas para universidades e instituições científicas. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail: escolas@parquearvorar.com.br.

Serviço:



Parque Arvorar – Beach Park Entretenimento

Endereço: Avenida José Jorge Vieira, 100 – Vila Terra Brasilis, Aquiraz/CE

Funcionamento: quinta a domingo, das 9h às 17h

Ingressos: www.parquearvorar.com.br

Instagram: @parquearvorar

Contato para escolas: escolas@parquearvorar.com.br