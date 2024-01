O projeto inovador do Arvorar terá como ave-símbolo a jandaia-verdadeira, nativa do bioma caatinga e que também está ameaçada de extinção

Os milhares de brasileiros que visitam o litoral nordestino anualmente terão mais uma opção de lazer, com uma ‘pitada’ de conhecimento atrelado à diversão, a partir de abril deste ano. Uma das principais atrações turísticas do Ceará, o Beach Park, localizado em Aquiraz, município vizinho de Fortaleza, apresentará um novo projeto ao público: o Parque Arvorar.



No lugar de toboáguas radicais e piscinas de ondas, a atração inovadora terá como principal atividade o ecoturismo focado na educação e consciência ambiental. O parque receberá aves nativas do estado ameaçadas de extinção e resgatadas em operações de combate ao tráfico de animais.



As obras do novo empreendimento já estão em andamento. Assim como o Beach Park, o espaço está localizado em Aquiraz, mas em um ponto mais afastado do mar, no bairro Vila Terra Brasilis, cerca de 25 minutos de distância do centro da capital cearense. O parque ecológico, que terá investimento total de R$ 25 milhões, ocupará uma área equivalente a 20 mil metros quadrados, com capacidade máxima para receber 1.200 pessoas por dia.



O parque com temática completamente diferente das já existentes sempre foi um sonho de Murilo Pascoal, CEO do grupo Beach Park Entretenimento. Ele revelou que a ideia nasceu durante a pandemia e teve como inspiração o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, no Paraná - local de repovoamento de araras, tucanos e demais espécies.



“Sempre tivemos o sonho de ter mais um parque, e a ideia deste projeto nasceu durante a pandemia. Ficamos sabendo da grave situação envolvendo o tráfico de animais e as dificuldades das autoridades em encontrar lugar para onde enviar os bichos recuperados, especialmente os pássaros. Me lembrei do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e me pareceu que poderíamos adaptar esse modelo por aqui”, disse.



Atrações do Parque Arvorar

O Arvorar terá mais de 20 atrações, sendo as principais três grandes aviários de imersão, com 3 mil metros quadrados. Os viveiros receberão 250 aves de 35 espécies, que serão separadas por grupos. Cada desses locais receberão até 270 visitantes simultaneamente, dando ao público experiências distintas.



Os turistas poderão passear em um circuito de trilhas aéreas e um grande redário instalado acima dos viveiros. A ideia dessa atividade é dar a oportunidade dos visitantes brincarem perto da copa das árvores e, ao mesmo tempo, se conectarem com a natureza. Todo o percurso será monitorado por educadores ambientais.



“A ideia é oferecer ao público uma experiência que lembre, de certa forma, a vivida pelas aves. Como é ser um passarinho? Ver o mundo de cima, voando? Foi essa sensação que tentamos passar, por isso boa parte das atrações estão a uma certa altura do chão”, explicou Pascoal.



O ponto central do parque terá uma grande torre em formato de ninho de pássaro, capaz de ser vista de longe por todos. A estrutura terá quatro andares e servirá como um mirante da região. Em cada nível, os excursionistas aprenderão um pouco sobre a fauna e flora cearense.



As opções de lazer disponíveis no Arvorar não param por aí. O parque terá anfiteatro (arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus, assim como na Grécia Antiga), escorregadores na copa das árvores, playgrounds para crianças, além de restaurantes. Os viajantes ainda poderão visitar as áreas de maternidade e nutrição das aves.



Ave-símbolo do Arvorar



O projeto inovador do Arvorar terá como ave-símbolo a jandaia-verdadeira, nativa do bioma caatinga e que também está ameaçada de extinção. O animal apresenta cabeça de coloração amarela, com laranja próximo ao bico, penas verde-azuladas nas asas e peito laranja.



A jandaia é o cartão de visitas do parque, já que uma imensa escultura da ave será afixada no portão de entrada. O público passará por debaixo das asas do pássaro ao entrar no local. Com o intuito de evitar o tráfico de animais e preservar as espécies ameaçadas, o parque criou o projeto Refauna Arvorar em parceria com duas ONGs locais e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará (Semace). Elas vão ajudar na recuperação de espécies tradicionais da região, como os periquitos cara-sujas.



Reinserção das aves e etapas do projeto

O Arvorar terá mais de 20 atrações, sendo as principais três grandes aviários de imersão, com 3 mil metros quadrados Beach Park/Divulgação



As aves que nascerem dentro do Arvorar serão soltas nos viveiros. Depois de se adaptarem e se desenvolverem, elas serão enviadas para repovoar a Reserva Natural da Serra das Caatingas, em Crateús, no Ceará. O processo será repetido inúmeras vezes.



Ingressos para o Arvorar



Os ingressos para o Arvorar ainda não estão à venda. Entretanto, o Beach Park adiantou que os bilhetes serão oferecidos como ‘combo’, com entrada para o parque aquático e para o ecológico. Os turistas hospedados nos resorts do Beach Park terão transporte gratuito (transfer) dos hotéis para o novo parque. O espaço ecológico também receberá grupos escolares e visitas técnicas de universitários.



Sobre o Beach Park



O Beach Park, grupo cearense localizado na praia de Porto das Dunas/CE, fundado em 1985 é considerado hoje um motor do Turismo no Ceará por ser o primeiro empreendimento no país a unir parque, praia, gastronomia, entretenimento e hotelaria num único local. Em números gerais, o destino recebeu em 2022 cerca de 800 mil visitantes.



O destino turístico ocupa hoje mais de 200 mil metros quadrados de área e reúne um parque aquático, quatro resorts, além do restaurante de praia e da Vila Azul do Mar - espaço de convivência e serviços do Beach Park - ambos abertos ao público. Já o Aqua Park, que conta com mais de 30 atrações, é hoje considerado o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2023).



O repórter viajou a convite do Beach Park.