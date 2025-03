Muito além dos parques temáticos, Orlando é a bola da vez nos EUA

Para quem pensa que Orlando, uma das cinco cidades mais turísticas dos Estados Unidos, que recebe quase 3 milhões de visitantes estrangeiros todos os anos, se resume aos parques e aos resorts, cabe um olhar mais aprofundado para poder desfrutar de outros tipos de entretenimento.



A cidade, atualmente com pouco mais de 320 mil habitantes (2023), tem investido maciçamente em outras atividades, diversificando o leque de opções turísticas. A pouco mais de um ano de um dos eventos esportivos mais importantes do planeta - a Copa do Mundo, marcada para junho de 2026, desta vez em três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México - Orlando oferece estádios, pistas e quadras nas mais diversas modalidades esportivas.

Com isso, o turista tem acesso, por exemplo, a jogos de futebol, basquete, hóquei no gelo, e ainda tem a oportunidade de vivenciar grandes eventos como o FC Series, no Inter&Co Stadium, que este ano reuniu na mesma disputa times brasileiros como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, contra o time da casa, o Orlando City. No caso das mulheres, o estádio é a casa do Orlando Pride.



Inter&Co Stadium, de Orlando, recebeu em janeiro times brasileiros como Atlético Mineiro e Cruzeiro na copa FC Series Harry Castiblanco/Inter&Co Stadium



A boa notícia é que de 14 de junho a 13 de julho, o Inter&Co, ao lado do Camping World Stadium, será uma das sedes das partidas da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, quando os 32 melhores melhores times das seis federações continentais nas últimas quatro temporadas se reunirão nos Estados Unidos. Os estádios, com capacidade para 25 mil e 65 mil torcedores, foram totalmente reformados e equipados para receber as equipes.







A atmosfera esportiva não se resume ao futebol. Na Kia Center, uma arena completa localizada no Centro de Orlando, os turistas participam de verdadeiros shows de basquete e hóquei no gelo, a exemplo das competições da NBA (National Basketball Association), que vão de outubro a abril, uma das 4 'major leagues' do basquete profissional na América do Norte.







Mesmo que você não seja amante dessas modalidades, é impressionante o envolvimento de quem assiste aos dribles e enterradas de jogadores de basquete de times populares nos Estados Unidos. Ou ainda experimentar o corre-corre dos jogadores de hóquei do Orlando Solar Bears (time local), que integram a NHL (National Hockey League), que se digladiam e trocam empurrões em torno do disco (“puck”, em inglês) no rink de gelo contra equipes rivais.







ESPAÇO INTERATIVO



O estádio onde os times norte-americanos jogam fica lotado durante toda a temporada de basquete NBAE via Getty Images



A arena, conhecida como “a casa do Orlando Magic da NBA”, por si só já é um espetáculo à parte. Tanto a estrutura quanto a tecnologia envolvidos numa partida transformam os jogos em uma atração impossível de não se divertir. Ao entrar no estádio, fundado em 2010, você é convidado a interagir com o espaço, que oferece vários restaurantes e lanchonetes, com uma diversidade de pratos. Há facilidades como um museu contando a história do time e seus melhores momentos, vestuário da equipe, botons, bandeiras, há brincadeiras de basquete em que você pode comparar sua altura a dos jogadores de basquete ou até mesmo se atrever a fazer cestas num espaço lúdico do estádio.







Vale a pena chegar umas duas, três horas antes dos jogos. A torcida do Orlando Magic passeia pelo estádio até começar a partida ou ainda nos intervalos. Cantando e tocando percussão, eles animam os visitantes e acabam contagiando os torcedores. Além do mascote do time, o dragão Stuff (The Magic Dragon), que dança e distribui brindes para a arquibancada ao longo dos jogos, as crianças também têm um espaço reservado com área de brinquedos e até uma lanchonete específica para essa faixa etária em um dos andares do estádio.

Stuff the Magic Dragon é o mascote do Orlando City, time de basquete da cidade: ele é uma atração à parte NBAE via Getty Images







Para adquirir ingressos para os jogos, a vantagem é que tem para todos os bolsos. É possível até mesmo assistir a uma partida da NBA por US$ 20, na arquibancada ou ainda usar o “Sensory Room” - uma sala silenciosa onde visitantes com necessidades especiais podem ficar durante os jogos, além de receber fones de ouvido com anulação de ruído, óculos etc. Para quem deseja mais conforto e ter a mordomia de ser servido com um cardápio generoso, os ingressos podem chegar a US$ 400 e os jogos podem ser assistidos em uma área privativa, com vista privilegiada.







PARA TENISTAS E BEACH TENISTAS







Orlando também é sede de uma enorme estrutura para jogadores de tênis, beach tennis e modalidades mais novas, como padel e pickleball. O USTA National Campus é um mega espaço, localizado no Lago Nona, no Centro da cidade. Ao todo, são 100 quadras, sendo 98 iluminadas, 84 delas com transmissões ao vivo, com mais de 300 eventos por ano, muitos internacionais.







Segundo Ben Zaiser, coordenador dos Programas de Tênis para Adultos, a USTA é uma instituição sem fins lucrativos, com equipes profissionais e uma única missão: o desenvolvimento do tênis com o objetivo de inspirar as pessoas para uma vida mais saudável. “







O mais interessante é que o USTA agrega pessoas de todas as idades e de todos os níveis - desde iniciantes, crianças, jovens e adultos, até universitários e atletas de alta performance, que podem, inclusive, ficar imersos em treinamentos pré-competição em uma área reservada de primeira qualidade. As quadras também podem ser alugadas por hora ou ainda os professores oferecem aulas individuais ou em grupo. O local ainda concentra três restaurantes e lanchonetes, loja de produtos esportivos, local para encordoar raquetes e um lago no entorno.







SERVIÇO







Inter&Co Stadium

Copa do Mundo de Clubes da Fifa

14 de junho a 13 de julho

Informações: orlandocitysc.com/schedule/







Kia Center

Hóquei, basquete

Shows de música, comédia

Informações: kiacenter.com/events







USTA National Campus

Quadras e aulas de tênis, beach tennis, padel e pickleball

Informações: ustanationalcampus.com/en/home.html

Rede hoteleira: da descontração à sofisticação









Assim como Orlando tem diversificado o setor turístico nos últimos anos, os hotéis da cidade estão se adaptando aos novos tempos. Cores fortes, design arrojado e uma gama de opções de quartos para casais, jovens, grupos de amigos ou famílias inteiras com animais de estimação.







Parte dos 400 quartos do Hotel Landy, que fica próximo aos principais parques temáticos da cidade, varia entre configurações padrão e “premium”, com camas queen e king até suítes júnior e presidenciais, e têm vista para o Universal Studios. A arquitetura combina tons em azul-petróleo e laranja e as paredes apresentam formas e padrões geométricos. Todas as dependências têm frigobar e os banheiros são equipados com produtos aromáticos, óleos e sabonetes relaxantes.







Entre as curiosidades do Hotel Landy está o café-da-manhã, bem ao estilo “sirva você mesmo”, com opções como frutas, pratos quentes salgados e doces, croissants, omeletes, bebidas geladas e quentes e a cozinha preparada para atender os hóspedes. À noitinha, o bar fica quase sempre e oferece drinques coloridos, e música ao vivo.







São três restaurantes. O principal deles - Émillie Bar & Lounge - aberto a partir das 16h, oferece um menu de coquetéis e jantares, que incluem o Crushed Avocado, preparado com chermoula e servido com chips de tortilla caseiros; Burrata, acompanhada de tomate, alcachofras, croutons e manjericão; o Flatbread (pão) de Presunto de Parma, frango assado com arroz selvagem, abóbora delicata e acelga suíça. Para a criançada com menos de 12 anos, há um menu infantil com cheeseburgers, batatas fritas, macarrão e pizza. Já os adultos podem escolher entre diversas opções de bebidas.







AMPLIAÇÃO







Outro que passou por uma grande reforma e expansão no fim de 2024 é o Alfond Inn, um hotel-boutique localizado no bairro histórico de Winter Park, com mais 70 quartos, café e um luxuoso spa para comemorar seus 10 anos de fundação. Esse hotel tem uma particularidade: sua receita operacional líquida é investida em bolsas de estudo destinadas a estudantes locais que são utilizadas no Rollins College, instituição de ensino construída na mesma região.







Fundado em 2013 pela família Alfond, o hotel-boutique tinha 112 quartos. Com uma recente reforma, foram adicionadas outras 71 dependências. O Alfond Inn é uma espécie de extensão de um museu de arte, no caso o Rollins Museum of Art. Ele concentra a coleção Alfond de Arte Contemporânea, com produções artísticas de pintores e designers do mundo inteiro. Inclusive, em seu interior, em meio a centenas de peças, cerca de 600 - dispostas em suas salas e corredores, há uma obra do brasileiro Vik Muniz, The Absinthe Drinker, de 2011. O artista fez uma impressão cromogênica (c-prints), reproduzindo a obra de Edgar Degas, L’Absinthe, de 1876.







Sofisticação é a principal característica do Grand Bohemian Hotel, da rede Marriott. Seus 247 quartos, dos quais 35 suítes, são luxuosos e coloridos, e combinam com os corredores acarpetados, com pé direito alto, salões, salas de reunião e obras de arte por todos os lados. Desde os enormes lustres até a decoração aveludada, é um hotel para quem busca conforto. Além disso, tem um spa com produtos relaxantes, à base de canabidiol, e vários tratamentos, incluindo massagens, esfoliação para os pés, ventosaterapia, renovação de colágeno, rituais energéticos, entre outros.







SERVIÇO

Hotel Landy - https://www.hotellandy.com/







The Alfond Inn - https://thealfondinn.com/







The Grand Bohemian - https://www.marriott.com/en-us/hotels/mcoak-grand-bohemian-orlando-autograph-collection/overview/