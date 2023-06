Estados Unidos sediará a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025

1499

Palmeiras e Flamengo já estão confirmados na Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025 (foto: FIFA)

A Fifa confirmou que a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que substituirá o formato atual do Mundial, será realizada nos Estados Unidos em 2025. A competição reunirá 32 equipes, cuja classificação será determinada pelos resultados obtidos em competições continentais nos quatro anos que antecedem o torneio.

Conforme a Fifa, a escolha dos Estados Unidos como sede foi baseada na excelente infraestrutura e no setor de serviços do país, que estão prontos para serem utilizados pelo evento. Além de sediar a Copa América no próximo ano, o país também se prepara para ser uma das sedes da Copa do Mundo de seleções de 2026, junto ao Canadá e México.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmou que 'a Copa do Mundo de Clubes de 2025 marcará o ápice do futebol de clube. Os Estados Unidos são o anfitrião perfeito para o início desta nova competição global'. Como anfitrião, os Estados Unidos terão o direito de escolher uma equipe para participar. Na América do Sul, os campeões da Libertadores de 2021, 2022, 2023, 2024 e mais dois times selecionados pelo ranking da Conmebol irão participar. A Europa terá 12 vagas, preenchidas pelos campeões da Champions League de 2021, 2022, 2023, 2024 e mais oito equipes selecionadas pelo ranking continental. África, Concacaf e Ásia poderão enviar quatro clubes cada, e a Oceania apenas um.

Até agora, 12 participantes já foram confirmados: Palmeiras, Flamengo, Chelsea-ING, Real Madrid-ESP, Manchester City-ING, Al-Hilal-ARS, Urawa Red Diamonds-JAP, Al-Ahly-EGI, Wydad Casablanca-MAR, Monterrey-MEX, Seattle Souders-EUA e León-MEX.