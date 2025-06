crédito: Divulgação prime Video e Serra do Rio do Rastro

Cidades pequenas, crimes misteriosos, paisagens inóspitas e um herói solitário em busca de justiça. Essa é a fórmula que fez de Reacher um fenômeno entre os fãs de ação e investigação. Mas o que pouca gente imagina é que o Brasil também tem lugares com a mesma atmosfera cinematográfica, e que poderiam facilmente servir de cenário para uma temporada da série.

Com estradas vazias que cortam o interior do país, cidades com arquitetura antigas e paisagens que inspiram suspense, alguns destinos brasileiros parecem saídos diretamente de um roteiro de série policial. Seja para alimentar o imaginário de fãs ou para montar um roteiro temático de viagem, vale a pena conhecer essas regiões com clima de mistério, solidão e ação.

A seguir, listamos lugares no Brasil que remetem ao estilo de Reacher, combinando elementos como isolamento, estrada, tensão e identidade própria. Prepare o mapa e a curiosidade.

1. Alto Paraíso de Goiás (GO)

Apesar do nome pacífico, Alto Paraíso tem um ar enigmático que combina muito bem com a estética de Reacher. Encravada na Chapada dos Veadeiros, a cidade mistura natureza bruta, ruas de terra, casas rústicas e um movimento alternativo que foge do convencional. É o tipo de lugar onde é possível imaginar um forasteiro chegando, se hospedando em uma pousada simples e desvendando um mistério local.

A presença de comunidades esotéricas, cachoeiras isoladas e trilhas que levam a cenários quase intocados reforça o clima de isolamento e autossuficiência, dois pilares do personagem principal da série.

2. Petrolina e o sertão do São Francisco (PE/BA)

Cruzar o sertão entre Pernambuco e Bahia é como mergulhar em um faroeste brasileiro. Com longas faixas de asfalto cortando o semiárido, postos de gasolina solitários, vilarejos escondidos e uma temperatura escaldante, a região tem a mesma intensidade das estradas americanas que aparecem em Reacher.

Petrolina, em especial, tem aquele contraste entre cidade em crescimento e periferias esquecidas. Se seguir rumo a Juazeiro ou às pequenas cidades ribeirinhas do São Francisco, vai encontrar paisagens áridas, tensionadas e fotogênicas, perfeitas para inspirar um episódio de ação ou investigação.

3. São Thomé das Letras (MG)

Mística, isolada e cercada de histórias, São Thomé das Letras é um prato cheio para quem curte roteiros que misturam mistério, natureza e personagens excêntricos. A cidade, feita de pedras e cheia de cavernas, guarda lendas sobre portais, discos voadores e fenômenos inexplicáveis. Não à toa, tem uma atmosfera que lembra os episódios mais sombrios de Reacher.

A paisagem de pedra, o relevo acidentado e as trilhas pouco sinalizadas compõem um cenário que poderia facilmente abrigar uma investigação fora dos padrões, em um episódio com pitadas sobrenaturais.

4. Estrada Real (MG/RJ/SP)

A antiga rota colonial que liga o interior de Minas ao litoral do Rio de Janeiro guarda diversos vilarejos com ar de cidade parada no tempo. Paraty (RJ), Tiradentes (MG), São João del-Rei (MG) e Cunha (SP) são exemplos de cidades que mantêm a arquitetura histórica, ruas de pedra e aquele clima de silêncio que seguem anarrativa em Reacher.

Imagine um episódio que começa com o personagem principal chegando de carona a uma cidade aparentemente tranquila, apenas para descobrir uma rede de corrupção ou um crime mal resolvido escondido sob a fachada turística. A Estrada Real tem esse potencial dramático!

5. Serra do Rio do Rastro (SC)

A Serra do Rio do Rastro é uma das estradas mais espetaculares do Brasil. Com curvas fechadas, penhascos e névoa densa, o trecho liga a planície ao planalto catarinense em uma paisagem que parece cenário de filme. Em dias nublados, a visibilidade é quase zero, o que reforça o clima de suspense e isolamento.

Cidades como Bom Jardim da Serra e Lauro Müller, nas redondezas, têm poucos habitantes e um clima frio e introspectivo. É o tipo de região onde um estranho chama atenção rapidamente, e onde segredos locais podem estar bem guardados.