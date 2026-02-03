‘Torço mais para Wagner Moura do que para o meu Flamengo’, diz Randolfe

Depois de ter um áudio vazado em que se mostrou incomodado com críticas de Wagner Moura ao PL do Streaming, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, contou à coluna que está numa torcida “ampla, geral e irrestrita” para que o ator ganhe o Oscar por sua atuação em “O agente secreto”.

“Estou torcendo mais para o Wagner ganhar o Oscar do que para o meu Flamengo”, disse Randolfe nessa segunda-feira, 2.

O senador afirmou não ter falado ainda com Wagner Moura, mas disse que a produtora cultural Paula Lavigne, a quem ele destinou o áudio, conversou com o ator e que “não houve chateação nenhuma”.

“As minhas opiniões e as de Wagner são mais semelhantes do que diferentes”, disse o líder do governo. “Se em algum momento teve diferença de posição, foi por questões mínimas.”

Conforme revelou a coluna em dezembro, Randolfe Rodrigues reclamou no áudio a Paula a respeito de um vídeo em que Wagner Moura fez críticas ao projeto de lei do streaming que tramita no Congresso.

Randolfe afirmou na ocasião que enviava a mensagem à produtora porque não tinha o número de telefone do ator.

O senador disse que o trabalho dos governistas e da esquerda é “minimizar danos” ante um Congresso desfavorável e lobbies da indústria da tecnologia e dos streamings.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nós tentamos o melhor texto, mas não conseguimos. Tem lobby, tem lobby de plataformas, nesse Brasil e nesse mundo. Desculpa a revolta, mas eu não sei em que mundo o pessoal está. Tem lobbies aqui. A gente conseguiu foi o melhor possível do texto”, afirmou.