Margot Robbie é uma das produtoras do filme de 'The Sims'

A ‘Barbie’ ficou no passado! Depois de virar sensação no mundo inteiro sendo estrela e produtora de do filme sobre a boneca mais famosa do mundo, Margot Robbie está trabalhando na adaptação cinematográfica de ‘The Sims’, game que simula a vida real. O longa será realizado pela LuckyChap Entertainment, produtora fundada pela atriz, e pela Vertigo Entertainment.



A direção deve ficar a cargo de Kate Herron, que já dirigiu sucessos como ‘Sex education’ e ‘Loki’, além de ser uma das diretoras da segunda temporada de ‘The last of us’. A cineasta também ficará com o roteiro, junto com Briony Redman, escritora, atriz e humorista.



Enquanto isso, a Electronic Arts, criadora do ‘The Sims’, está envolvida no projeto, como parte da capacidade criativa e apoio na produção. Sem data de estreia revelada, também não há dicas sobre o enredo do longa.



O primeiro ‘The Sims’ foi lançado em 2000, com a proposta de oferecer aos jogadores a oportunidade de construir uma nova vida no ambiente virtual. Para isso, o usuário constrói um avatar personalizado na aparência e vestimenta. Os traços de personalidade também são definidos. O Sim precisa se alimentar, construir e decorar uma casa, se relacionar e trabalhar. O jogador também pode construir uma família e até ficar famoso.



O jogo mais recente da série é o ‘The Sims 4’, que está disponível para PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One. A expectativa é que um novo game, com jogabilidade gratuita, seja lançado em breve.