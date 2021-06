Loki, o Deus da Trapaça, está de volta em série dedicada ao personagem

Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) e Loki (Tom Hiddleston) na série %u201CLoki%u201D, que estreia nesta quarta, no Disney : produção quer juntar as %u201Cpontas soltas%u201D do personagem (foto: Marvel Studios/Divulgação)

Em 10 anos de Universo Cinematográfico Marvel, Loki, interpretado por Tom Hiddleston, apareceu por um total de duas horas, mais ou menos. Ainda assim, tornou-se um dos personagens mais queridos do público, que pode ficar sossegado: o Deus da Trapaça está de volta na série “Loki”, que estreia nesta quarta-feira (09/06), no Disney+, com seis episódios semanais. Em 10 anos de Universo Cinematográfico Marvel, Loki, interpretado por Tom Hiddleston, apareceu por um total de duas horas, mais ou menos. Ainda assim, tornou-se um dos personagens mais queridos do público, que pode ficar sossegado: o Deus da Trapaça está de volta na série “Loki”, que estreia nesta quarta-feira (09/06), no Disney+, com seis episódios semanais.





"Eu sempre me surpreendo com os fãs", disse Hiddleston em entrevista coletiva por videoconferência. "A razão pela qual pude continuar a interpretá-lo é que ele significa tanto para tantas pessoas, por razões muito diferentes. E isso é muito gratificante para mim. É uma grande honra."





Para o ator, o sucesso de Loki, que foi um traidor em “Thor” (2011), um vilão em “Os Vingadores” (2012), um anti-herói em “Thor: O mundo sombrio” (2013) e “Thor: Ragnarok” (2017) e uma espécie de mártir em “Vingadores: Guerra infinita” (2018), é justamente sua múltipla faceta. "Algumas pessoas gostam porque ele é brincalhão, espontâneo e um tanto travesso. Outros acham que é um bom antagonista. E, claro, tem os que não o suportam", disse Hiddleston. "Mas eu acho que muitos são atraídos por sua vulnerabilidade. Por baixo de todas aquelas camadas de charme e carisma há uma vulnerabilidade que faz com que se identifiquem com ele."





Mas, por falar em “Guerra infinita”, Loki não tentou salvar o irmão Thor e acabou morto por Thanos por tê-lo traído no filme de 2018? Sim. Por isso, o próprio Tom Hiddleston foi surpreendido ao ser informado da ideia da série. "Foi um misto de deleite e surpresa. Fiquei empolgado, mas, ao mesmo tempo, coçando a cabeça porque aquela cena em 'Guerra infinita' pareceu bem conclusiva para mim", disse o ator.





E isso não vai mudar, tecnicamente. Porque o Loki que encontramos é aquele de 2012, que em “Vingadores: Ultimato” escapou com o Tesseract. O chefão dos estúdios Marvel, Kevin Feige, contou sua coisa favorita de ouvir depois da estreia de “Vingadores: Ultimato”. "As pessoas diziam que não tínhamos atado todas as pontas soltas de Loki, que ele simplesmente desaparecia, que tínhamos nos esquecido de contar o que acontecia com ele."





Pois é chegada a hora. “Loki”, a série, começa logo depois de Loki, o personagem, roubar o Tesseract. "Para onde ele vai? Para quando ele vai? Há tantas possibilidades", afirmou Hiddleston. "Acho que encontramos soluções divertidas que vão ser exploradas nesta série." Imediatamente, ele é capturado pela TVA, a Time Variance Authority – ou Autoridade de Variância do Tempo, em português. Essa organização burocrática é a responsável por garantir que o passado, o presente e o futuro sigam o que foi predeterminado. Qualquer um que altere o curso da história – ou seja, que mude a linha do tempo – é levado a julgamento. (Estadão Conteúdo)





“LOKI”

• Estreia nesta quarta-feira, no Disney , com seis episódios semanais









MARATONANDO O PERSONAGEM

Alguns filmes que permitem conhecer melhor o Loki



(foto: Marvel Studios/Divulgação)



1. “THOR” (2011)





Thor (Chris Hemsworth) estava prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai Odin (Anthony Hopkins) quando forças inimigas quebraram um acordo de paz. Disposto a se vingar do ocorrido, o jovem guerreiro desobedece às ordens do rei e quase dá início a uma nova guerra entre os reinos. Enfurecido, Odin retira seus poderes e o expulsa para a Terra. Lá, Thor acaba conhecendo a cientista Jane Foster (Natalie Portman) e precisa recuperar seu martelo, enquanto seu irmão Loki (Tom Hiddleston) elabora um plano para assumir o poder.





2. “OS VINGADORES” (2012)





Loki (Tom Hiddleston) retorna à Terra enviado pelos chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Com a promessa de que será o soberano do planeta, ele rouba o Tesseract de dentro de instalações da S.H.I.E.L.D. e, com isso, adquire grandes poderes. No intuito de contê-lo, Nick Fury (Samuel L. Jackson) convoca um grupo de pessoas com grandes habilidades, mas que jamais haviam trabalhado juntas: Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Viúva Negra (Scarlett Johansson).



(foto: Disney/DIVULGAÇÃO)



3. “THOR: O MUNDO SOMBRIO” (2013)





Enquanto Thor (Chris Hemsworth) liderava as últimas batalhas para conquistar a paz entre os Nove Reinos, o maldito elfo negro Malekith (Christopher Eccleston) acordava de um longo sono, sedento de vingança e louco para levar todos para a escuridão eterna. Alertado do perigo por Odin (Anthony Hopkins), o herói precisa contar com a ajuda dos companheiros Volstagg (Ray Stevenson), Sif (Jaimie Alexander), entre outros, e até de seu irmão Loki (Tom Hiddleston), em um plano audacioso para salvar o universo do grande mal.





4. “THOR: RAGNAROK” (2017)





Após anos afastado, Thor (Chris Hemsworth) retorna para casa e descobre que seu pai, Odin, rei de Asgard, está desaparecido. Após encontrá-lo, ele toma conhecimento de sua irmã mais velha, Hela (Cate Blanchett), a poderosa e implacável deusa da morte. Com o auxílio de Loki (Tom Hiddleston), ele enfrenta Hela, mas durante a batalha acaba preso em Sakaar, um planeta do outro lado do universo. Agora, ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo.





5. “VINGADORES: GUERRA INFINITA” (2018)





Thanos (Josh Brolin) enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes. Logo no início, Thanos tortura Thor para tentar conseguir o Tesseract. Loki mostra a peça para Thanos, e faz uma tentativa de matar o titã para salvar o irmão, mas acaba morto.



(foto: Marvel Studios/Divulgação)



6. “VINGADORES: ULTIMATO” (2019)





Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os heróis precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, o Capitão América (Chris Evans) e a Viúva Negra (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco. É nesse filme que Loki pega o Tesseract, o que o leva ao momento da série.