‘Vale tudo’: o que mudou entre o final de 1989 e o remake de 2025

Um intervalo de 36 anos separa o fim da primeira versão de “Vale tudo” e o desfecho do remake exibido pela TV Globo em 2025. Criada originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a novela de 1988-1989 se tornou um marco da teledramaturgia brasileira por discutir ética, corrupção e valores morais. Em 2025, sob adaptação de Manuela Dias, a trama retornou atualizada para o século 21, apresentando novas abordagens e desfechos.

Na versão original, exibida entre 1988 e 1989, o país parou diante da pergunta: quem matou Odete Roitman?. A vilã, interpretada por Beatriz Segall, foi assassinada por Leila (Cássia Kis), que atirou por engano acreditando estar mirando em Maria de Fátima (Glória Pires). A revelação foi mantida em sigilo até o último capítulo, exibido em 6 de janeiro de 1989, e se tornou um dos momentos mais marcantes da história da TV brasileira.

Após confessar o crime, Leila foge do país ao lado do marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Durante a fuga, ele faz um gesto de deboche, mostrando uma “banana” para o Brasil — cena que simbolizou a impunidade e a falta de justiça presentes na trama.

No remake de 2025, a autora Manuela Dias manteve o assassinato de Odete como ponto central, mas alterou a forma como o crime ocorreu. O último capítulo revelou, por meio de um flashback, que Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi o verdadeiro responsável pelo disparo. Após Heleninha (Paolla Oliveira) tentar atirar em Odete e errar, o empresário aproveita o momento para pegar a arma e atirar.

A diferença é que, dessa vez, Odete sobrevive. A personagem, agora interpretada por Débora Bloch, é socorrida, forja a própria morte e foge do país. A cena final mostra Odete embarcando em um helicóptero, deixando o país. “Au revoir, Brasil. Odete Roitman sempre volta”, diz a personagem na última cena.

Comparativo de tom e narrativa

Em 1989, o final de Vale Tudo apostou no suspense e na crítica social. A novela terminou com várias tramas em aberto e um sentimento de que os personagens corruptos haviam se saído melhor do que os honestos. O tom foi melancólico e provocativo, convidando o público a refletir sobre o país.

O remake de 2025 manteve o tema da impunidade, mas o tratou de forma mais direta. O capítulo final trouxe menções à corrupção política, uso de tornozeleiras eletrônicas e críticas sutis à contemporaneidade. Apesar de ter recebido elogios pela atualização de temas, a versão moderna foi apontada por parte do público e da crítica como apressada, especialmente nos desfechos de alguns personagens.

Finais dos personagens

Versão de 1989

Odete Roitman - Assassinada por Leila, por engano;

Assassinada por Leila, por engano; Leila - Confessa o crime e foge do país com Marco Aurélio;

Confessa o crime e foge do país com Marco Aurélio; Marco Aurélio - Foge com Leila e dá uma “banana” para o Brasil;

Foge com Leila e dá uma “banana” para o Brasil; Raquel - Reata com Ivan e termina casada, sendo símbolo da honestidade;

Reata com Ivan e termina casada, sendo símbolo da honestidade; Ivan - Se casa com Raquel após ser inocentado;

Se casa com Raquel após ser inocentado; Maria de Fátima - Com a ajuda de César, consegue um casamento com um príncipe. O final sugere que os três formaram um trisal;

Com a ajuda de César, consegue um casamento com um príncipe. O final sugere que os três formaram um trisal; Heleninha - Busca tratamento contra o alcoolismo, retoma a carreira artística e encontra um novo amor;

Busca tratamento contra o alcoolismo, retoma a carreira artística e encontra um novo amor; Afonso e Solange - Ele descobre ser o pai da filha dela. Os dois finalmente se casam e se tornam uma família;

Ele descobre ser o pai da filha dela. Os dois finalmente se casam e se tornam uma família; César - Termina solteiro e bilionário, mas a trama sugere que ele continua o romance com Maria de Fátima.

Versão de 2025

Odete Roitman - Sobrevive ao atentado, forja a morte e foge do país;

Sobrevive ao atentado, forja a morte e foge do país; Marco Aurélio - Responsável pelo disparo contra Odete; preso pela Polícia Federal e cumpre prisão domiciliar;

Responsável pelo disparo contra Odete; preso pela Polícia Federal e cumpre prisão domiciliar; Leila - Presa e condenada, utiliza tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar;

Presa e condenada, utiliza tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar; Raquel - Celebra o sucesso da Paladar, adora Salvadorzinho e se casa com Ivan;

Celebra o sucesso da Paladar, adora Salvadorzinho e se casa com Ivan; Ivan - Se casa com Raquel e publica livro sobre ética e corrupção;

Se casa com Raquel e publica livro sobre ética e corrupção; Maria de Fátima - Entrega o filho Salvadorzinho a Raquel, encontra um fazendeiro rico e se casa com ele. A edição sugere que ela e César mantiveram um relacionamento;

Entrega o filho Salvadorzinho a Raquel, encontra um fazendeiro rico e se casa com ele. A edição sugere que ela e César mantiveram um relacionamento; Heleninha - Acusada pela morte da mãe, consegue um habeas corpus e retoma a vida ao lado da família;

Acusada pela morte da mãe, consegue um habeas corpus e retoma a vida ao lado da família; Afonso e Solange - Aparecem felizes na praia com os filhos;

Aparecem felizes na praia com os filhos; César - Leva vida de playboy com a herança de Odete. Se reencontra com Fátima e trama retomar o romance com a ex-amante.

