Apple TV reúne estrelas para apresentar as 17 novas produções de 2026

LOS ANGELES – Lançada no final de 2019 com apenas nove produções e a ambição de só apresentar séries, filmes e documentários originais, a Apple TV deu início a seu sétimo ano mantendo a mesma premissa. Só que com crescimento exponencial do número de produções. Pela primeira vez, o streaming reuniu a imprensa mundial, cerca de 300 profissionais, para exibir as cartas do ano.

Dezessete produções, filmes e séries (novas e recorrentes) foram apresentadas ao longo desta terça (3/2) no hangar Barker, em Santa Monica. O que se traduziu em um desfile de estrelas: Harrison Ford, Keanu Reeves, Cameron Diaz, Anya Taylor-Joy, Elisabeth Moss, Kerry Washington, Colin Farrell, Elle Faning, Chris Pratt, John Cena – cerca de 70 talentos, como atores, diretores e roteiristas são chamados.

É claro que Harrison Ford, do alto de seus 83 anos, concentrou parte das atenções. A recém-estreada terceira temporada de “Falando a real” chegou com a quarta já confirmada. Seu personagem, o psicólogo Paul, sente o avanço do Parkinson.

“É um tipo de trabalho diferente para mim”, ele disse a respeito da primeira série que participa. “Sempre tentei fazer coisas que são importantes e valorosas, e encontrei (isso) aqui, o que é emocionante.”



Michael Fox



No primeiro episódio, já disponível, Ford contracena com Michael J. Fox, que convive há 30 anos com o Parkinson. “Ele é a pessoa que mais arrecadou dinheiro para pesquisa da doença. Eu estava representando o que para Michale é real, então tive que ter muita responsabilidade. Eu não o conhecia, e a experiência foi extraordinária.”

Los Angeles é quase personagem em algumas produções. Uma delas é “Mulheres imperfeitas”, minissérie com Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara que estreia em 18 de março. Foi Elisabeth quem propôs o projeto, adaptação do romance homônimo de Araminta Hall, mas Kerry sugeriu que fosse rodada em Los Angeles, após os incêndios de 2025. “Isso foi muito importante para nossa equipe”, disse Kerry.

Três melhores amigas muito diferentes têm seus segredos revelados após a morte de Nancy (Kate Mara), ex-bailarina que parece ter a vida perfeita. “Falamos sobre amizade entre mulheres de uma maneira que nunca vi. E tudo o que você acha que sabe de um personagem muda em um episódio”, contou Elisabeth.



“Para mim, é sobre as diferenças sobre quem realmente somos e quem nos mostramos para os outros, mesmo para os que nos são mais próximos”, acrescentou Kerry.

Colin Farrell, que retorna com a segunda temporada de “Sugar” em 19 de junho, comentou quão cinematográfica é Los Angeles. “É uma cidade que aceita a todos muito bem, mas que hoje em dia não é tão mais explorada (pelo cinema e TV)”, disse o ator irlandês, que há duas décadas vive em LA.

A novidade, para ele, é atuar ao lado de Shea Wingham, que entrou para a nova temporada. “Meu primeiro filme americano, ‘Tigerland – A caminho da guerra’ (2000) foi feito com ele, que é meu amigo desde então”. O caso que move o detetive John Sugar envolve dois imigrantes coreanos e o desaparecimento de um deles.



Keanu Rivers



Outra produção que leva Hollywood para a cena é o filme “Outcome”, dirigido por Jonah Hill em torno do personagem de Keanu Reeves. Ele é Reef Hawke, astro do cinema cuja carreira é ameaçada por um vídeo. Cameron Diaz e Matt Bomer fazem seus melhores amigos e Hill, seu advogado.

Martin Scorsese faz participação neste filme. Numa cena do trailer, assistimos ao personagem dele conversando com o de Keanu. Na apresentação do longa, o elenco comentou que “Outcome” usa a fama em Hollywood como metáfora “para o que todos nós vivenciamos ao vivermos nas redes sociais”.

Scorsese também está envolvido na minissérie “Cape Fear”, nova versão de “Cabo do Medo” (1991), que ele dirigiu com Robert De Niro encarnando (mais um) personagem memorável. Na produção que a Apple lança em 5 de junho, Scorsese é um dos produtores-executivos ao lado de Steven Spielberg.

Javier Bardem



Nick Antosca é o responsável pela série, com Amy Adams e Patrick Wilson interpretando o casal perseguido por um serial killer – agora, o personagem de Max Cady ficou com Javier Bardem.

“O que mais gosto de TV é poder aprofundar a história”, disse Amy Adams. “A trama expande os personagens. Não faria sentido em repetir o filme, teria que acrescentar alguma coisa na série”, acrescentou Patrick. O filme de 1991 foi um marco em sua adolescência em um subúrbio na Flórida.

Amy diz que Bardem trouxe muita vulnerabilidade para a interpretação de Max Cady. “É tão diferente a maneira com que ele e De Niro interpretaram o mesmo personagem”, acrescentou Patrick. Antosca considera o longa de 1991 “um filme de terror”. “E com toda a paranoia e medo que vivemos hoje, fazer ‘Cape Fear’ reflete o que é estar em 2026”.



“Pluribus” em 2027



Maior sucesso da Apple TV em 2025, “Pluribus” só retorna para a segunda temporada em 2027. Mas seu criador e sua estrela, Vince Gilligan e Rhea Seehorn, também participaram do evento.

Em que pé está a nova temporada? “A caminho. O que posso dizer para quem gosta do show é que leva muito tempo para fazer. Ou seja, sejam pacientes”, afirmou Gilligan, revelando ter criado “Pluribus” porque nunca foi uma pessoa feliz. “O que existe em torno da felicidade que todos estão sempre buscando? Para mim, é uma ilusão.”



