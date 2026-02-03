Casa do 'Breaking Bad' é colocada à venda por R$ 2 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A casa onde foi filmada a série "Breaking Bad", em Albuquerque, Novo México (EUA), está à venda por US$ 400 mil, cerca de R$ 2 milhões.

O imóvel serviu como cenário da casa da família de Walter White (Bryan Cranston). O valor inicial pedido pelos proprietários era de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões).

Segundo o TMZ, a ideia inicial da proprietária era vender para quem tivesse interesse em fazer um museu sobre a série, já que a casa se tornou ponto turístico involuntário, com milhares de visitantes que apareciam para tirar fotos no local.

As leis de zoneamento, no entanto, impedem esse tipo de empreendimento no bairro, que é exclusivamente residencial.

O imóvel tem 176 metros quadrados, quatro quartos e um banheiro, além de área externa com piscina e churrasqueira.

Em entrevista à Rolling Stone em agosto do ano passado, a proprietária disse que viveu na casa com sua família por 52 anos, mas que decidiu colocar à venda porque estava incomodada com os turistas.

Segundo ela, cerca de 300 carros por dia passavam pela rua para ver a casa -movimento fora do comum na região -e muitos fãs paravam para tirar fotos, deixavam lixo e até jogavam pizzas no telhado, simulando uma cena icônica da série.

"Vamos embora apenas com nossas memórias. É hora de seguir em frente. Não há mais motivos para brigar. Espero que eles façam o que os fãs querem. Eles querem um Airbnb, querem um museu, querem acesso à casa. Vão em frente", falou.