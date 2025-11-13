‘Pluribus’ tem heroína que ‘mata mais gente que Stalin’, diz criador 

Vince Gilligan cansou de escrever vilões. Depois de reclamar várias vezes da falta de heróis na televisão atual, chegou a hora do criador de “Breaking bad” fazer a sua parte. Diante de uma crise global sem precedentes, a protagonista de “Pluribus”, sua nova série, é a única que pode salvar a humanidade.



No rastro de um período de produção envolto em mistérios, Gilligan agora fala sem constrangimento sobre um possível spoiler do começo da série, mas que é um exemplo perfeito de como a personagem está longe de ser a mocinha perfeita.



“Eu a vejo como heroína. Porém, no segundo episódio, ela mata mais gente do que Stalin. Não é algo que faz de propósito. Essa é uma das riquezas da vida, ou ao menos da ficção – um universo cheio de grandes ironias. Ao tentar ser uma heroína, Carol causa muito mais dano do que Walter White já causou”, diz Gilligan, orgulhoso ao citar o produtor de metanfetamina que marcou a sua carreira.



Lançada na semana passada, a ambiciosa atração original do Apple TV+ se afasta do mundo do crime. No lugar de traficantes, psicopatas e advogados de colarinho branco, o também autor de “Better call Saul” dá espaço a uma colega fictícia de profissão – a escritora Carol Sturka. Responsável por best-sellers de fantasia medieval, ela insiste que os seus livros são irrelevantes. Os fãs parecem insuficientes e sua obra-prima, um romance autoral cujo esboço só confiou à mulher, não tem data para chegar às prateleiras.



Tudo piora quando uma descoberta científica muda a organização da Terra. Em “Pluribus” – palavra em latim para “de muitos” –, pessoas de todo o planeta passam a se comportar como se fossem uma só. Com ritmos, dialetos e habilidades diferentes, elas se reúnem num grupo chamado de Outros, dividem pensamentos e seguem o mesmo objetivo – agradar àqueles que, por algum motivo, não se conectaram com os demais. A harmonia estabelece a paz mundial e, de repente, todos estão felizes. Ou quase todos.



Implicância

“No fundo, Carol ama os seus livros. Ao zombar de seus fãs, ela zomba de si mesma. Ela é alguém que implica com absolutamente tudo, como o seu sucesso e as suas próprias ambições”, afirma Rhea Seehorn, intérprete da personagem – a única americana que ainda se comporta de maneira independente.



“Todos os artistas que conheço se lembram dos comentários negativos que receberam, mas têm bastante dificuldade em se lembrar dos positivos. É assustador acreditar em quem diz que você é bom se você não quer acreditar em quem diz que você é ruim.”



Espalhados por países distintos, os imunes à epidemia se aproveitam dos Outros, e Carol é a única que desconfia do grupo. Sozinha, ela batalha pelo direito de ser miserável, como descreve Seehorn. No seriado, as crises de raiva da protagonista ultrapassam o aceitável ao pôr os humanos em risco.



No contato com sentimentos extremos, distantes de sua alegria compulsória, os Outros reagem como um organismo único. Os ataques involuntários de Carol conseguem ser fatais e provocar diversas mortes ao redor do continente.



É a essa bomba em formato de gente que cabe restaurar a individualidade. “O que significa ser humano? Desde os princípios da história, desejamos várias coisas. Saúde, prosperidade, vidas longas. Mas, acima de tudo, desejamos a felicidade. Será que estamos buscando a coisa certa?”, diz Gilligan, que conquistou o público e a crítica com dois homens deprimidos, insatisfeitos e para lá de duvidosos.



Algoritmos e IA

Em 2018, os streamings superaram a produção da TV a cabo. Desde então, entre algoritmos e a inteligência artificial, fórmulas de audiência são cada vez mais comuns. Para evitar riscos, filmes, séries e personagens têm evitado a ambiguidade em nome de traços morais bem definidos.



Diante desse cenário, marcado também pela diminuição das críticas ao governo de Donald Trump, Gilligan mantém a ousadia. Em fevereiro, ao ser homenageado pelo Sindicato dos Roteiristas americanos, disse que Hollywood havia sido tomada por vilões reais, entre os quais incluiu o presidente. “Esses personagens deveriam servir de alerta, não de inspiração.” Num país polarizado, passava da hora de criar novos heróis.



Nos últimos anos, Gilligan também negou que existiriam planos para novos derivados de “Breaking bad”, apesar da insistência de parte do fã-clube, e defendeu arduamente a atriz Anna Gunn. Intérprete da mulher de Walter White, ela e a persona foram vítimas de misoginia pelo fato de a personagem contrariar o vilão.



“Sinto que Carol ama seus fãs, mas às vezes tem medo deles. No fim, ela só precisa de amor e respeito, como um deserto precisa de chuva”, diz Gilligan, ao elencar semelhanças entre ele e sua heroína.



Diferentemente dela, o artista não parece ter medo de se conectar com os outros. “Não sei sobre o que 'Pluribus' é. Gosto de falar com pessoas que me ajudam a entender o que minhas séries significam.” (Davi Galantier Krasilchik)

“PLURIBUS”

• Série em nove episódios. Disponível no AppleTV+